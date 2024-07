Pe o piatră străveche au fost descoperite gravuri cu oameni preistorici și animale misterioase de acum 12.500 de ani din Amazonia / foto în articol

Într-un nou studiu, cercetătorii raportează bogăția animalelor descrise în arta rupestră veche de 12.500 de ani din Serrania de la Lindosa din Amazonul columbian, inclusiv de maimuțe, pești, păsări și căprioare, scrie IFL Science.

Acest lucru, spun ei, arată că cei mai timpurii oameni cunoscuți din regiune aveau o cunoaștere profundă și intimă a vieții sălbatice din jurul lor, precum și a ecosistemelor complexe pe care le locuiesc.

„Oamenii indigeni din Cerro Azul și din ținuturile din jur au vânat și au înfățișat o gamă diversă de animale din diferite medii – de la pești acvatici, la maimuțe arboricole, cerbi și până la păsările nocturne și diurne”, a declarat doctorul Javier Aceituno, autorul studiului de la Universidad de Antioquia din Columbia, într-un comunicat.

„Ei aveau cunoștințe intime despre diferitele habitate din regiune și posedau abilitățile relevante pentru a urmări și vâna animale și a recolta plante, ca parte a unei strategii ample de subzistență”, a explicat el.

Arta rupestră a regiunii este cunoscută de ceva timp, dar arheologii s-au chinuit destul de mult să o studieze din cauza terenului dificil și a tulburărilor politice. Cu toate acestea, în urma unui acord de pace între guvernul columbian și grupul de gherilă FARC în 2016, zona a devenit mai accesibilă cercetătorilor.

Un total de 3.223 de imagini au fost catalogate în Serrania de la Lindosa, aproximativ 58% dintre acestea fiind imagini figurative care descriu forme din lumea vizibilă, spre deosebire de forme geometrice sau modele abstracte.

Unele dintre imaginile figurative au arătat oameni și plante, dar majoritatea erau cu animale. În total, cercetătorii au identificat cel puțin 22 de animale diferite, inclusiv căprioare, păsări, șopârle, țestoase, tapiri, șerpi, caimani și crocodili. Au fost prezente și câteva scene de pescuit, deși niciun pește nu a fost ilustrat în mod explicit.

În mod ciudat, nu existau nici reprezentări ale jaguarilor, pisicile emblematice care au jucat un rol semnificativ în civilizațiile ulterioare ale Amazonului. Nu este clar de ce această creatură carismatică lipsește din operele de artă, deși poate vorbi despre semnificația spirituală a jaguarilor. Într-o epocă fără granițe stricte între lumea umană, lumea animală și supranatural, poate că a fost considerat o prostie sau lipsită de respect să fie creată imaginea unui prădător feroce.

„Aceste situri de artă rupestre includ cele mai vechi dovezi ale oamenilor din vestul Amazoniei, datând de acum 12.500 de ani. Ca atare, arta este o perspectivă uimitoare asupra modului în care acești primi coloniști și-au înțeles locul lor în lume”, a adăugat dr. Mark Robinson, profesor asociat de arheologie la Universitatea din Exeter.

„Contextul demonstrează complexitatea relațiilor amazoniene cu animalele, atât ca sursă de hrană, cât și ca ființe venerate, care aveau conexiuni supranaturale și au cerut negocieri complexe din partea specialiștilor în ritualuri”, a spus dr. Robinson.

Rock Art Shows Early Humans In South America's Contact With New World's Animalshttps://t.co/mVIlcN82aI