Patrick Andre de Hillerin cere cercetarea activităţii directorului MNIR, după furtul artefactelor dacice din Olanda

"Sper că furtul artefactelor dacice dintr-un muzeu dintr-un orășel olandez va duce, în sfârșit, la cercetarea serioasă a activității domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul (managerul) Muzeului Național de Istorie al României.



Omul are o mulțime de accese megalomane, printre aceste numărându-se și dorința de a strânge în "muzeul lui" artefacte istorice care nu au neapărat ce căuta acolo. În ultimii zece ani a construit cu atenție mitul amiciției cu Klaus Iohannis, mit care i-a oferit un soi de protecție față de orice.



Azi, domnul Oberländer a cerut televiziunilor să-i spună și să-l scrie doar Ernest Târnoveanu, gândindu-se, probabil, că un nume de alogen ar da prost în aces scandal incipient al furtului unor artefacte reprezentative din tezaurul dacic dintr-un muzeu din străinătate.



Acum, pe bune, care a fost rostul acestei expoziții urieșești, cu 700 de piese de aur și argint strânse din zeci de muzee din țară, la inițiativa domnului Oberländer și a MNIR? De ce Dumnezeu să plimbi asemenea valori prin Europa, timp de mai mulți ani? Ce promovezi, care este ideea, dincolo de glorificarea inițiativelor domnului Oberländer?



Și dacă o să spuneți că e bine să vadă lumea, în capitalele Europei (că expoziția a fost la Madrid, la Roma, la Lisabona) că nu trăiam în copaci acum 2.000 de ani, că știam să prelucrăm aurul și argintul, nu eram sălbatici etc. Dar Assen? Ce puii mei de mare capitală. europeană e Assen? De ce au stat 6 luni acolo exponatele astea extrem de valoroase, într-un orășel de 60.000 de locuitori? Ce mare promovare s-a făcut României?



Pe 9 decembrie 2002, Dan Erceanu, directorul Bibliotecii naționale a României, era arestat preventiv și dus în arestul poliției, fiind acuzat că a permis facsimilarea părții din Codex Aureus care se află la Alba Iulia. Dan Erceanu a stat o noapte în arest, a fost dat afară de la BNR, imaginea i-a fost terfelită, n-a avut voie să părăsească București o bună perioadă, i s-a pus sechestru pe bunuri. S-a dovedit că era nevinovat, că totul s-a întâmplat pentru că se opusese cedării sediului Bibliotecii (cel de pe Splai, care era încă în construcție atunci) către guvernul Năstase, care voia să transforme clădirea în sediu al Guvernului.



Dar acuzația era de permitere a facsimilării Codex Aureus (permisiune pe care, dacă țin bine minte, nici n-o dăduse el).

Cam ce anchetă ar trebui demarată încă de azi pentru această expoziție megalomană care în cele din urmă a dus la furtul unor artefacte extrem de valoroase?", a scris Patrick Andre de Hillerin pe Facebook.

MNIR nu spune pe ce valoare au fost asigurate piesele dacice

"Toate bunurile incluse în această expoziție au fost asigurate în sistem „cui-la-cui” sau „perete-la-perete”, pentru transport, depozitare și perioada de expunere, împotriva tuturor riscurilor, conform legislației în vigoare. Valorile de asigurare ale bunurilor culturale sunt confidențiale și nu se fac publice", a transmis MNIR într-un răspuns pentru DCNews.

