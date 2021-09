PNL, dat în judecată de un membru al partidului. Rareș Bogdan, prima reacție: Vor să blocheze candidatura lui Cîțu

Un membru PNL a făcut o cerere de chemare în judecată împotriva PNL prin care se solicită ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să se dispună suspendarea executării următoarelor decizii ale forurilor de conducere ale PNL:

- decizia Biroului Politic Naţional al PNL numărul 4 din data de 18.08.2021, prin care s-a acordat o derogare de la regula instituită de art. 118 alin.2. lit. 2 din statutul PNL domnului Florin Vasile Cîțu;

- decizia Comisiei de organziare a Congresului PNL nr. 18 din data de 23 august prin care s-a constatat că sunt întrunite condițiile de formă necesare conform statutului PNL pentru introducerea moţiunii susținute de domnul Florin Vasile Cîțu pentru candidatura la funcţia de preşedinte al PNL la alegerile organizate în data de 25 septembrie 2021.

Cererea este înregistrată la Tribunalul Bucureşti şi urmează să se primească un termen, potrivit Antena 3.

Ce spune Rareș Bogdan

"PNL are 243.000 de membri. Sunt şi persoane mai insolite. Domnul Alexandru Pânișoară - nu am auzit de el până astăzi - cred că vrea să devină vedetă naţională sau dorește să facă un serviciu cuiva. Nu aşa se procedează. Noi am pus în două săptămâni Congresul, este absolut normal ca membrii delegaţi ai PNL să se exprime în cadrul acestui Congres. Deja, bătălia internă din PNL a depăşit cu mult graniţele unei bătălii interne de partid. Cert este că mi se pare ciudată apariţia acum.... Domnului Pânișoară vreau să îi spun că Florin Cîțu s-a înscris în partid, iar înregistrarea cererii de înscriere s-a întâmplat. Doar pentru înregistrarea cererii era nevoie de o derogare pe care BPN a dat-o, înscrierea sa fiind conformă statutului în urmă cu cinci ani. Domnul Cîțu, pentru cei care nu ştiu, a mai fost membru al PNL în anii '90, după care a plecat în SUA la studii şi apoi a revenit în partid. Dar, repet, sunt persoane insolite, care vor să blocheze candidatura domnului Florin Cîțu", a declarat Rareș Bogdan, la Antena 3.

Vezi și: Alegeri anticipate. Vâlcu: ”Propunerea lui Marcel Ciolacu e cea pe care a făcut-o și Rareș Bogdan anul trecut”. Explicația liberalului