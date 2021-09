Alegeri anticipate. Vâlcu: ”Propunerea lui Marcel Ciolacu e cea pe care a făcut-o și Rareș Bogdan anul trecut”. Explicația liberalului

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că alegerile anticipate pot fi declanşate înaintea de expirarea termenului de 45 de zile în care premierul Cîţu trebuie să vină cu Guvernul în Parlament pentru un vot de încredere.

PNL nu este de acord, de această dată, cu alegeri anticipate. Spunem ”de această dată” pentru că anul trecut liberalii voiau alegeri anticipate. Jurnalistul Val Vâlcu, în emisiunea lui Silviu Mănăstire de la B1 TV, într-un dialog cu Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a remarcat dubla măsură privind această mișcare politică.

”Propunerea lui Marcel Ciolacu, o propunere pe care a făcut-o și Rareș Bogdan anul trecut, este să se mobilizeze partidele pentru a declanșa alegeri anticipate în mai puțin de 45 zile”, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

”Anul trecut, când am propus alegeri anticipate, vorbeam de guvernări excesive care își epuizaseră întreaga forță de a convinge populația, mai aveam opt luni până la alegeri. Acum am avut alegeri în urmă cu nouă luni. Am luat un scor care a fost puțin mai mic decât ne-am propus”, a răspuns Rareș Bogdan.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a intervenit și a spus: ”La acea vreme, Klaus Iohannis a ieșit și a zis, când voia anticipate, că actualul Parlament nu mai reprezintă voința românilor. Nici actualul Parlament nu mai reprezintă voința românilor”.

”Guvernul Cîţu e căzut, cu moţiuni sau fără”

Guvernul Cîţu e căzut, cu moţiuni sau fără, dar dacă moţiunea de cenzură va fi pe ordinea de zi a plenului comun, PSD va vota căderea Guvernului Cîţu, a declarat, joi, preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu.



"Guvernul e condus de PNL, iar Parlamentul este condus de USR şi PNL. Este un conflict în interiorul acestei coaliţii. Constituţia trebuie respectată. Nu înţeleg de ce conducerea Camerei Deputaţilor, prin domnul Orban, şi conducerea Senatului, prin doamna Dragu, nu au convocat până acum citirea moţiunii într-un plen comun. Nu trebuia luată o decizie în BPR, trebuia respectată Constituţia. PSD nu a votat cu PNL şi UDMR. Ei au propus să nu aibă loc nici citirea, ceea ce era o aberaţie totală. Nu înţeleg de ce Orban a anunţat Guvernul după cinci zile. Nu cumva sunt la putere şi au majoritatea? În acest moment au toate funcţiile în stat. Ce legătură are PSD? PSD respectă Constituţia şi legile ţării. Este normal să aşteptăm răspunsul CCR. (...) Aşteptăm decizia CCR, eu nu cred că va fi după congres (al PNL - n.r.), eu cred că va fi mult mai repede. Putem pune la vot moţiunea şi am spus foarte clar - orice moţiune va fi votată de PSD", a afirmat Ciolacu, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.



El a spus că "nu PSD trebuie să arbitreze lupta lor internă".



"Sunt două lucruri clare: Guvernul Cîţu e căzut, cu moţiuni sau fără moţiuni a căzut. În continuare, dacă moţiunea va fi pe ordinea de zi a plenului comun, PSD va vota căderea Guvernului Cîţu. Foarte clar. Nu există discuţii. Dar această criza politică este o criză politică ipocrită, de şantaj al USR şi de luptă internă a PNL. (...) O asemenea ipocrizie şi nemernicie nu s-a întâmplat niciodată în politica românească", a mai spus Marcel Ciolacu.