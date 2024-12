Părinții tineri caută țări refugiu pentru copiii lor, după alegeri. ”Ce opțiuni avem, ce țări aveți pentru plecare?”/ Contra-exemplu din Anglia: Mare grijă cu alegerea pe care o faceți

Va fi rezultatul alegerilor finale din acest an un motiv pentru tinerii pregătiți să o ia de la capăt în altă țară? Se pare că mulți iau în calcul această variantă.

”Cei care ați intuit direcția României și v-ați făcut temele din timp, ce țări aveți pe listă pentru plecare? Știu că s-au mai votat extremiști și în alte părți, aș vrea să vedem ce opțiuni avem pentru copiii noștri. Mulțumesc!” este problema ridicată pe un grup preponderent de mame.

”O să vă spun sincer, am avut niște ocazii deosebite să plec în țări nordice acum niște ani, am avut ocazia să plec și în Anglia când totul era roz și parfumat... dar am ales să rămân dintr-un singur motiv, că oricum ar fi țara asta, eu sunt singura în măsură să îmi fac viața și chiar și copilului meu să îi ofer tot ce e mai bun, atât cât am, atât cât pot. Cred cu tărie că totul se rezumă la ce vrei să ai și pe ce pui tu ca persoană preț, iar dacă nu ești cumva impactat, profesional sau personal de culoarea politică, poți să stai oriunde. Totul pleacă din climatul familial, iar apoi din anturaj... Îmi pare sincer rău pentru acei din voi care simțiți atât de puternică această temere și luați în calcul o plecare. Dar nu uitați că oriunde v-ați duce tot trebuie să munciți ca să le asigurați copiilor un trai bun și o educație frumoasă...” arată un comentariu mai optimist.

”Ne gândim serios să plecăm, deși toți avem aici job, casă, tot”

”Noi locuim de 6 ani în Anglia și de când îl avem pe cel mic, am început să ne gândim să revenim în țară; aveți mare grijă cu alegerea pe care o faceți” arată comentariul unei mame din Marea Britanie.

Un alt comentariu arată: ”Noi am ales Vietnam. Este țară de origine a soțului meu și, deși este o republică socialistă, e mai multă civilizație decât am văzut în multe țări din vest. Inițial am cochetat cu Europa, dar văzând valul extremist dintr-o parte și războiul din cealaltă, ne-am hotărât să schimbăm continentul”.

”Din păcate și noi (2 adulți și 2 copii) plus părinții (4) ne gândim serios să plecăm, deși toți avem aici job, casă, tot. Îmi este teamă de ce va urma după alegeri! Așa că urmăresc cu interes!” scrie o altă mamă.

”Unde să ne ducem? Europa e toată în cădere liberă”

”Eu am copil cu dizabilități și a fost tratat foarte frumos peste tot în Cipru. Am fost și la medic și au fost minunați. Pur și simplu am rămas cu inima acolo, iar copilul spune că vrea înapoi” arată alt comentariu.

”E utopic să crezi că putem pleca toți. Unde să ne ducem? Europa e toată în cădere liberă”, ”Culmea că și noi am discutat asta, cu toate că deja nu locuim în România, ci o țară vecină. Dar având în vedere în ce direcție merg lucrurile, începem să pregătim terenul pentru viitorul băiețelului nostru. Elveția ne face cu ochiul momentan, pentru că este o țară care și-a dovedit neutralitatea de-a lungul timpului în perioade agitate”, ”Eu am pus pe lista Norvegia și Finlanda pentru nivelul de trai și sistemul de educație, însă ca minusuri ar fi costul ridicat al vieții și limbile respectivelor țări. Vremea nu este o problemă. Ar mai fi Spania care are sisteme de sănătate și educație bune, nivel de trai decent, limbă ușor de învățat”, ”Spania este optiunea noastră”, ”Urmăresc și eu. Pentru noi Franța si Elveția ar fi pe listă” arată alte comentarii.

