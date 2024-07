OUG 84. Ciolacu, anunț pentru toți șoferii: În 72 de ore, au permisul înapoi /video

„Așa cum am anunțat, modificăm Ordonanța de Urgență privind siguranța rutieră. Mă refer, în special, la suspendarea permisului de conducere până la finalizarea testelor antidrog, în laboratoarele de medicină legală. Dacă rezultatele nu vin în 72 de ore, șoferii primesc carnetele înapoi. Am cerut Ministerului de Interne să țină cont de observațiile societății civile, pentru că așa este firesc. Dacă statul nu are capacitatea administrativă de a rezolva problema testării, într-un termen rezonabil, nu trebuie să îi pedepsim pe români.

Măsurile luate pentru a preveni dramele cauzate de consumul de droguri la volan sunt foarte importante, dar nu pot afecta drepturile și libertățile cetățenești. Vom monitoriza foarte atent, în continuare, problema testării antidrog. Doar așa putem preveni tragedii, precum cea de la 2 Mai. Ministerele Sănătății și Afacerilor Interne vor prezenta lunar detalii despre capacitatea și respectarea termenului de 72 de ore. Pregătim inclusiv norme privind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor. Vor fi gata în cinci zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență, de azi. Sper că domnul ministru Predoiu și-a învățat lecția și nu va mai pune căruța înaintea cailor”, a declarat premierul, joi.

Declarațiile complete ale premierului:

Tot astăzi, aprobăm alte aproape 2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății, după cele 3 miliarde de lei alocate suplimentar săptămâna trecută. Banii acoperă cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare din Unitățile de Primiri Urgențe, funcționarea serviciilor de ambulanță și derularea programelor naționale de sănătate.

Continuăm sprijinul pentru mediul privat și alocăm 300 de milioane de pentru finanțarea, în luna iulie, a unor scheme de ajutor de stat. Vorbim despre stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională, finanțarea schemei IMM INVEST Plus și compensarea suplimentară a creșterii accizei la motorină pentru transportatori așa cum am promis.

Aprobăm astăzi și noi investiții în infrastructura rutieră și feroviară în valoare de 700 de milioane de lei, bani europeni și de la buget. Este vorba de realizarea a două noduri rutiere pe autostrada A1, în județele Timiș și Hunedoara. Alte trei proiecte vizează reabilitarea infrastructurii feroviare, mai exact poduri și tuneluri de cale ferată în Brașov și Galați.

De asemenea, adoptăm și strategia națională privind inteligența artificială. Este cadrul care va fundamenta finanțările europene dedicate introducerii tehnologiilor de ultimă generație. Sper că și instituțiile de stat, în frunte în mod deosebit cu ANAF-ul, vor folosi rapid și pe scară largă inteligența artificială în analize de risc, în licitațiile publice și în orice proces care presupune eficientizarea cheltuirii banului public.

În final, pentru că urmează zile în care avem cod roșu de caniculă, solicit Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne, să convoace de urgență o videoconferință cu prefecții și reprezentanții administrației locale. Trebuie luate toate măsurile pentru protejarea populației și pentru adaptarea programului de lucru al agenților economici conform legislației în vigoare. Vă mulțumesc.”

Predoiu: „Am scos două obligații”

Potrivit noii Ordonanțe de Urgență a Guvernului nr. 84/2024, polițiștii rutieri sunt obligați să testeze cu etilotestul șoferii în cazul în care observă în vehicul recipiente ce pot conține băuturi alcoolice. Această măsură, care include și recipientele SGR destinate reciclării, a generat controverse și critici.

Cu toate acestea, Poliția Română a menționat că aparatele Drugtest utilizate sunt de ultimă generație și că laboratoarele proprii vor contribui la scurtarea timpului de așteptare pentru rezultatele analizelor biologice.

Cătălin Predoiu a declarat, la DC News TV:

„Deci obligația asta de dosar penal am scos-o. Ce am păstrat în lege este reținerea administrativă a permisului de conducere. De ce? Pentru că indicația pozitivă la un aparat drug-test sau refuzul de a te testa oferă prezumția că reprezinți un pericol public. Atunci agentul de poliție din stradă nu are voie să facă altfel, pentru că asta e principala lui datorie - să vegheze la siguranța traficului. El este furnizor de siguranță în trafic. Nu poate nicio lege rațională să accepte ideea că lași carnetul în buzunarul șoferului, la un test pozitiv antidrog. Nicio legislație din lume nu prevede o astfel de ipoteză.

Am mai introdus și o obligație directă către agentul de poliție, izvorâtă direct din speța Vama Veche, și anume testarea de către polițist a șoferului, atunci când găsește asupra lui substanțe care pot fi interzise. În testează doar, nu îi face dosar penal. În cazul tragediei de la 2 Mai, agentul din stradă nu avea această obligație legală. Dacă o avea atunci, pentru că a găsit acele pliculețe, chiar dacă nu avea aparat drug-test, trebuia să îl țină pe loc. Sunt 45 de aparate drug-test acum în Constanța.

Noi am creat cu resurse proprii, eforturi proprii, la Ministerul de Interne, o aplicație care permite verificarea rapidă a bazelor de date, astfel încât agentul din stradă, printr-un terminal, află dacă cel din fața sa are cazier, a săvârșit infracțiuni. I se va indica dacă sunt dubii cu privire la siguranța traficului, în cazul în care persoana respectivă continuă să rămână la volan. Apoi, polițistul e obligat să îl testeze. Acestea sunt cele două noutăți”.

