Potrivit noii Ordonanțe de Urgență a Guvernului nr. 84/2024, polițiștii rutieri sunt obligați să testeze cu etilotestul șoferii în cazul în care observă în vehicul recipiente ce pot conține băuturi alcoolice. Această măsură, care include și recipientele SGR destinate reciclării, a generat controverse și critici.

Conform articolului 38 al OUG 84/2024: „Polițistul rutier este obligat să solicite persoanelor prevăzute la alin. (1) efectuarea testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, după caz, atunci când observă în vehicul recipiente ce pot conține băuturi alcoolice și care prezintă urme de consum sau substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.”

Criticii susțin că această prevedere poate duce la situații absurde, inclusiv penalizarea persoanelor care transportă recipiente pentru reciclare.

Poliția Română a clarificat că nu toți șoferii vor fi testați, ci doar cei aflați în situațiile specificate. În cazul refuzului testării, șoferii sunt conduși la unități medicale pentru recoltarea probelor biologice, iar permisele sunt retrase temporar până la sosirea rezultatelor.

Modificările legislative sunt menite să reducă numărul accidentelor rutiere și să protejeze viața și integritatea corporală a participanților la trafic. Poliția Română a menționat că aparatele Drugtest utilizate sunt de ultimă generație și că laboratoarele proprii vor contribui la scurtarea timpului de așteptare pentru rezultatele analizelor biologice.

Predoiu: „Acestea sunt cele două noutăți”

„Deci obligația asta de dosar penal am scos-o. Ce am păstrat în lege este reținerea administrativă a permisului de conducere. De ce? Pentru că indicația pozitivă la un aparat drug-test sau refuzul de a te testa oferă prezumția că reprezinți un pericol public. Atunci agentul de poliție din stradă nu are voie să facă altfel, pentru că asta e principala lui datorie - să vegheze la siguranța traficului. El este furnizor de siguranță în trafic. Nu poate nicio lege rațională să accepte ideea că lași carnetul în buzunarul șoferului, la un test pozitiv antidrog. Nicio legislație din lume nu prevede o astfel de ipoteză.

Am mai introdus și o obligație directă către agentul de poliție, izvorâtă direct din speța Vama Veche, și anume testarea de către polițist a șoferului, atunci când găsește asupra lui substanțe care pot fi interzise. În testează doar, nu îi face dosar penal. În cazul tragediei de la 2 Mai, agentul din stradă nu avea această obligație legală. Dacă o avea atunci, pentru că a găsit acele pliculețe, chiar dacă nu avea aparat drug-test, trebuia să îl țină pe loc. Sunt 45 de aparate drug-test acum în Constanța.

Noi am creat cu resurse proprii, eforturi proprii, la Ministerul de Interne, o aplicație care permite verificarea rapidă a bazelor de date, astfel încât agentul din stradă, printr-un terminal, află dacă cel din fața sa are cazier, a săvârșit infracțiuni. I se va indica dacă sunt dubii cu privire la siguranța traficului, în cazul în care persoana respectivă continuă să rămână la volan. Apoi, polițistul e obligat să îl testeze. Acestea sunt cele două noutăți”, a declarat Cătălin Predoiu, la DC News. TV.

