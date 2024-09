Odiseea candidaturii lui Iohannis. Chirieac semnalează o trăsătură importantă de caracter a președintelui României

În data de 25 septembrie, aflat la reuniunea ONU de la New York, președintele Klaus Iohannis a răspuns întrebărilor unui reporter referitoare la situația creată în țară de "legea cu dedicație": "Bref, nu va exista această lege și nu doresc, eu nu doresc să existe". Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, ce efect au aceste observații asupra bazinului PNL.

În continuare, așteptăm decizia BEC privind interpretarea art. 52 alin. (5) din Legea nr. 208/ 2015, care va elucida modalitatea prin care ar trebui să fie privit acest articol de lege din perspectiva candidaturii lui Klaus Iohannis.

În urmă cu câteva ore, președintele Klaus Iohannis anunța pe Facebook că: ”Așa cum am declarat în mai multe rânduri, îmi voi încheia mandatul de Președinte al României la termen și nu voi demisiona din funcție. Nu voi candida la alegerile parlamentare din decembrie, indiferent de decizia pe care o va adopta astăzi Biroul Electoral Central. Nu am susținut și nu susțin modificarea legislației electorale în favoarea unei singure persoane”.

Nicolae Ciucă spunea, tot pe data de 25 septembrie, în ziua mult-discutatei declarații a lui Klaus Iohannis de la New York, într-o emisiune cu Denise Rifai, că "Nici n-a fost o lege pentru candidatura domniei sale. A fost vorba despre o reparație, o spun din nou, o repet, lumea probabil că nu va crede ceea ce spun acum, dar eu o spun cu toată sinceritatea, este vorba despre un gest reparatoriu, astfel încât să se îndeplinească o prevedere constituțională, specifică oricărei societăți democratice, prin care orice persoană are dreptul să aleagă și să fie aleasă. Este păcat că a existat acest drept prevăzut în lege, după care în 2008 el a fost din nou exclus din lege, iar astăzi, când discutăm, probabil va rămâne așa cum este, pentru că am avut o discuție și o înțelegere legată de reconfirmarea acestui drept constituțional, care nu se poate materializa din lipsa unei majorități parlamentare".

Viorel Cataramă, membru PNL, a declarat, vineri, la Antena 3 CNN, faptul că proiectul de lege "Iohannis - senator" a fost primit de Daniel Fenechiu, liderul grupului parlamentar PNL din Senat, de la Palatul Cotroceni, de la un consilier prezidențial. DC News l-a contactat pe Daniel Fenechiu, pentru a ne spune care este opinia sa, cu privire la acuzațiile grave lansate, chiar din interiorul PNL.

"Ca să fie cât se poate de clar! Nu am avut nicio discuție cu nimeni de la Cotroceni, nici cu președintele Klaus Iohannis. Proiectul de lege a pornit din Partidul Național Liberal! Faptul că există speculații, că există oameni care aruncă diverse chestiuni și teorii... m-am învățat cu aceste lucruri. Dar vă dau cuvântul meu de onoare că nu am avut nicio discuție, nici cu președintele sau cu altcineva de la Cotroceni!", a spus Daniel Fenechiu pentru DC News.

Chirieac: Klaus Iohannis s-a lepădat de PNL

"Este imposibil ca despre acest proiect legislativ să nu fi știut președintele Klaus Iohannis. Despre asta este vorba.

Deci domnul Iohannis a știut despre acest proiect și și-a dorit ca acest proiect să treacă. Că or fi discutat, că n-au discutat. Eu știu doar ce este în spațiul public.

Este o decizie corectă a lui Marcel Ciolacu cea de luni, care a anunțat public că PSD nu va schimba legea electorală pentru un singur om. Despre asta este vorba. În rest, cum, în ce fel (n.r., s-a întâmplat — nu știm). Cu siguranță acest proiect de lege n-a fost dorit de PNL. Avea nevoie de el PNL-ul ca de o boală de piele.

Așa a fost dorit de președintele Klaus Iohannis. Într-o totală lipsă de fair play politic pentru vehiculul care l-a adus 10 ani la președinția României (care este PNL), de la New York, președintele Klaus Iohannis a dezavuat PNL-ul: s-a lepădat de ei.

Vi s-a părut normal așa ceva? Mie nu mi s-a părut normal și arată lucrul acesta și o trăsătură importantă de caracter a domnului Klaus Iohannis: să dai cu parul în ai tăi", spune analistul politic Bogdan Chirieac.

