Oana Stănciulescu, răvășită de cartea mentorului său, jurnalistul Petre Mihai Băcanu: Tulburătoare/ ”Așa ceva nu se uită. Am zis că nu mai scriu, dar...” VIDEO

"Chiar am avut un coşmar"

"După '89, cineva v-a spus că jurnaliştii grupării de la România Liberă a spălat obrazul presei. Aş vrea să vă spun că, din punctul meu de vedere, publicaţia România Liberă condusă de dumneavoastră şi piaţa Universităţii au salvat obrazul României. Aţi scos o carte, care a apărut acum și care se numeşte Bilet de ieşire. Memorii din vremea ciumei - o carte tulburătoare, care m-a răvăşit. Am citit-o în ultimele 24 de ore şi trebuie să vă mărturisesc că mi-a dat şi un coşmar.

Chiar am avut un coşmar, noaptea trecută, pentru că mi-am dat seama că, şi în somn, şi când m-am trezit, lucrul care mă îngrozeşte pe mine personal cel mai mult este revenirea la o dictatură sau autocraţiei, la pierderea liberaţilor de tot felul şi la pierderea libertăţii cuvântului. Cred că asta mi-a pricinuit şi coşmarul. Mă gândeam de dimineaţă dacă să spun chestiunea asta, pentru că nu ştiu cât de greu v-a fost dumneavoastră să vă reamintiţi tot calvarul trăit, dacă mie, ca cititor, mi-a fost atât de greu să suport să citesc toată suferinţa şi toate dezamăgirile, tortura, arestarea, dezamăgirile venite din partea prietenilor", a spus Oana Stănciulescu, în emisiunea #Rezist, de la DCNews TV.

"Aşa ceva nu se uită..."

"Aşa ceva nu se uită... Mă rog, amănuntele se mai uită, dar esenţa nu se uită. Eu îmi impusesem, după ce m-am pensionat, să nu mai scriu. Am teoria mea că din presă trebuie să ştii să ieşi la timp şi să laşi locul altora. Nu poţi să te agăţi de scris cotidian chiar până nu mai poţi. Cărţi poţi să scrii, dar nici cărţi nu mai voiam să scriu, pentru că am scris atât de mult la viaţa mea încât am zis că este suficient. Am scris zeci de mii de articole şi anchete sau, mă rog, investigaţii, cum se numesc acum şi câteva milioane de ştiri şi am zis că nu mai scriu.

Dar am fost martor la procesul lui Babu Ursu, pentru că şi eu am avut acelaşi anchetator - Pârvulescu - care era bătăuşul Direcţiei a şasea. O fiară. Şi la proces, şi în prima fază, şi în a doua când s-a reluat - s-au tot schimbat judecătorii -, am vrut să prezint câteva probe - o radiografie pe care am făcut-o în '90, a unei mâini rupte complet, care s-a vindecat ea singură. Judecătoarea mi-a respins-o, că nu este nevoie. Pe parcursul procesului, mi-am dat seama că ceva este în neregulă. Completul respingea probe esenţiale. Am avut temerea că se va sfârşi prost acest proces, ceea ce s-a şi întâmplat. S-a redeschis în urma a zeci de mii de probe care au apărut. (...) Văzând ce se întâmplă nu numai în România cu revenirea ideilor comuniste, mi-am zis că trebuie să mă apuc totuşi să scriu", a spus jurnalistul Petre Mihai Băcanu.

