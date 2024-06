O descoperire arheologică scoate la iveală detalii nebănuite despre primii pelerini creștini în Țara Sfântă / foto în articol

Descoperirea unei biserici din perioada bizantină din nordul Negevului, cu artă murală care prezintă corăbii, deschide o fereastră către lumea pelerinilor creștini care au vizitat Țara Sfântă în urmă cu 1.500 de ani, potrivit Autorității pentru Antichități din Israel, scrie osvnews.

„Desenele oferă dovezi de primă mână despre navele în care au călătorit și despre lumea maritimă din acea vreme”, a spus directorul IAA, Eli Escusido. El a descris descoperirile din deșertul din sudul Israelului ca fiind „surprinzătoare și intrigante”.

IAA efectuează de câțiva ani săpături la situl arheologic situat în orașul beduin Rahat, în pregătirea unui proiect de extindere a cartierului.

Directorii sitului au numit descoperirea „un salut din partea pelerinilor creștini” care au sosit cu vaporul în portul Gaza, spunând povestea așezării în Negevul de Nord la sfârșitul perioadei bizantine (din aproximativ 395 d.Hr. - divizarea Imperiului Roman - până la 1453) și la începutul perioadei islamice timpurii.

Arheologii sugerează că pelerinii creștini au vizitat biserica după debarcarea în port, lăsându-și amprenta personală sub forma unor desene de nave pe pereții acesteia. Deși reprezentările navelor au fost folosite ca simbol creștin în vremurile străvechi, ei au spus că în acest caz desenele navelor erau o adevărată reprezentare grafică a navelor reale în care pelerinii au călătorit în Țara Sfântă.

Ei au remarcat că locul vechii biserici cu desenele navelor este adiacent unui străvechi drum roman cunoscut sub numele de Via Maris, care ducea de la portul de coastă mediteranean Gaza la Beer Sheva, principalul oraș din Negev și spre nord până la orașe de coastă, cum ar fi Acra, Cezareea, Apollonia și Jaffa.

Săpătura a fost condusă de Oren Shmueli, Elena Kogan-Zehavi și Noé David Michael în numele IAA, împreună cu Deborah Cvikel, profesor la Departamentul de Civilizații Maritime al Universității din Haifa.

„Pelerinii și-au început pelerinajul urmând drumurile romane care duceau la locuri sacre pentru creștinătate, cum ar fi Ierusalim, Betleem, mănăstirile din Dealurile Negev și în Sinai”, au spus arheologii.

„Este rezonabil că prima lor oprire după ce au coborât de pe nave în portul Gaza a fost chiar această biserică descoperită în săpăturile noastre la sud de Rahat. Acest sit se află la doar o jumătate de zi de mers pe jos de port.”, au mai zis ei.

În timp ce una dintre navele desenate pe perete este reprezentată ca o linie, prova sa este vizibil ascuțită și vâslele sunt pe ambele părți ale navei, a remarcat Cvikel de la Universitatea din Haifa, indicând că ar putea fi o reprezentare aeriană a navei.

Un alt desen înfățișează ceea ce aparent este o navă cu două catarge. Catargul principal nu are vele, dar pare să arate un mic steag în secțiunea superioară. Catargul este ușor înclinat spre provă și poartă o pânză cunoscută sub numele de artemon. Detaliile exacte indică familiaritatea artistului cu viața maritimă, mai spun cercetătorii.

New archaeological discovery in Israel dubbed 'greeting from Christian pilgrims' 1,500 years ago | National Catholic Reporter - https://t.co/sR6GaitJZB