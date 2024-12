Numerologul care a anticipat, de anul trecut, ”surpriza” de la alegerile prezidențiale

Un numerolog a fost cel care a prevăzut instabilitatea politică din acest an, din România.

Numerologul Romeo Popescu a reușit să prevadă instabilitatea politică din acest an și, mai mult decât atât, a anticipat apariția unui candidat surpriză, în aceeași manieră precum cea din luna decembrie a acestui an.

”În emisiunea noastră din 2023, te-am întrebat atunci despre 2024, pentru că era evident că era un an electoral și, în general, în anii electorali este multă tensiune. Fiind multă tensiune pot fi mișcări, surprize, lucruri care să iasă din comun… Atunci mi-ai spus că se va întâmpla ceva ce nimeni nu așteaptă…”, a amintit Răzvan Dumitrescu.

”August pregătește acei lideri care o să iasă, la care noi ne așteptăm. Adică dacă tu zici că o să iasă Gigel și toată lumea se uită, vede, în jur: „Uite domnule, iese Gigel”. Vedem niște oameni care candidează, să zicem. Habar n-am cine sunt, x, y, z. Majoritatea dintre noi zicem: `Domnule, uite ăsta, Cutărescu, are șanse mai mari decât ăstalaltul`, dar n-o să fie așa. Dacă noi credem că iese x, nu-i așa, de fapt, n-o să iasă x, o să iasă y. La care tu zici: .... Vezi mai mult pe DCNewsTV

Amintim că reușita lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale a fost o surpriză pentru români. El, un independent aproape neluat în seama de sondajele care prezentau intenția de vot, a intrat în turul al doilea cu prima șansă, ulterior demonstrându-se jocurile de culise făcute de acesta și de către cei care l-au susținut și anulându-se alegerile.

