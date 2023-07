„Există un plan și eu îmi doresc ca Valentin Uritescu să rămână în memoria colectivă și să fie aproape de noi, așa cum a fost și în timpul vieții domniei sale, pentru că el s-a reîntors mereu cu plăcere (n.r. la Cugir și Vinerea) și a vorbit întotdeauna foarte frumos despre locurile natale. Consider că locul numelui lui trebuie să fie într-o instituție de cultură în continuare pentru a-i păstra vie amintirea și în acest sens am avut de-a lungul ultimei perioade de timp o serie de discuții cu autoritățile publice locale, cu consilieri din Comisia de cultură a Consiliului local și nu demult am înaintat un Proiect de Hotărâre în acest sens, nu știu dacă va intra pe ordinea de zi din această lună, dacă nu luna viitoare, pentru a acorda numele „Valentin Uritescu” unei săli din Centrul Cultural Cugir și m-am gândit la sala de spectacole, întrucât domnia sa și-a petrecut o mare parte din viață pe scenă.”

Despre Valentin Uritescu

Valentin Uritescu, născut în 4 iunie 1941, la Vinerea. Este cea mai cunoscută personalitate locală din domeniul culturii pe care a dat-o zona Cugirului. A performat în domeniul său de activitate la cel mai înalt nivel, ca actor al Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din București, unde și-a încheiat cariera, dar și la alte trei teatre mari, în prima parte a carierei: Teatrul Bulandra, Teatrul „Tineretului” din Piatra Neamț și Teatrul „Maria Filotti” din Brăila.

De asemenea, activitatea sa cinematografică a fost una remarcabilă, Valentin Uritescu jucând în peste 50 de producții cinematografice, dintre care cele mai multe de primă mână ca: „Noi cei din linia întâi”, „Domnișoara Aurica”, „De ce are vulpea coadă”, „Balanța” sau „Cel mai iubit dintre pământeni”. Impresionantă a fost și contribuția sa în interpretarea unor voci pentru personaje de desene animate la Disney Channel şi Disney Junior, care au adus bucurie multor generații de copii.

Pentru rezultatele sale a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, Categoria D – “Arta Spectacolului” (2004), și a primit premiile Asociației Cineaștilor din România pentru rolurile din “Noi, cei din linia întâi” şi “Domnișoara Aurica” (1986) și ale Uniunii Cineaștilor din România pentru “Momentul adevărului”, “A unsprezecea poruncă”, “Rămânerea”, “Șobolanii roșii” (1991). În 2017, a primit premiul pentru întreaga activitate, în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Galei Premiilor Gopo, Cetățean de Onoare al orașului Cugir (2009).

Pe parcursul întregii sale cariere, în interviurile scrise sau audiovizuale, dar și în cele două cărți de memorii pe care le-a publicat (Așa sunt eu, prost, Humanitas, 2011 și Să ai grijă de cel bun din tine Amintiri, Humanitas, 2013)



Valentin Uritescu a vorbit mereu, la superlativ, despre locurile sale dragi, Vinerea și Cugir, promovând importanța familiei în formarea și evoluția umană și sporind semnificativ notorietatea locurilor sale natale.

