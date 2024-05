"Nu veţi scăpa niciodată de mine". Maria Grapini, hărțuită și amenințată: "Pentru prima dată, mi-a fost frică"

"Trebuie sa specific ca am revenit la această informație în conjunctura în care știm că a fost împușcat premierul Slovaciei. Eu vreau să trag un semnal de alarmă, ca nu este suficientă protecția. La Aeroportul Otopeni, când veneam de la Bruxelles, să plec spre Timişoara, un individ pe care nu îl cunoșteam a venit spre mine să mă ameninţe şi să îmi spună că nu voi scăpa de mâna lui. Am fost protejată de ceilalţi pasageri care urmau să se îmbarce. S-a îmbarcat şi el în acelaşi avion. Când am vrut să mă duc la locul meu, mi-a spus: "Nu veţi scăpa niciodată de mine."

Au trecut câteva luni, timp în care nu am luat chiar în serios. Doar că m-am dus la Alba Iulia, de 1 decembrie, m-am cazat la o pensiune şi m-am trezit, dimineaţa, când am ieșit din pensiune, cu acel individ care a început să mă filmeze, să filmeze şi maşina şi să mă ameninţe: "V-am spus eu că nu scăpaţi de mine?" A ieşit patronul de la pensiune, a ieșit asistentul meu...

"Pentru prima dată, mi-a fost frică şi m-am dus la poliţie"

Pentru prima dată, mi-a fost frică şi m-am dus la poliţie. El a pus filmuleţul pe Facebook, online şi a fost cumva o probă clară că m-a hărţuit, m-a ameninţat. M-am dus la poliţie şi trebuie să vă spun că poliţia chiar şi-a făcut treaba. Am reclamat la Poliţia din Timișoara, am venit înapoi. Îmi era frică, pentru că el avea deja numărul maşinii - am vrut să schimb maşina pentru că el putea să mă urmărească oriunde. Trebuie să spun, însă, că, după ce am făcut reclamaţia cu martorii de la pensiune şi cu tot, poliţia m-a chemat după o lună şi mi-a spus că stau liniştită că nu poate să mai deranjeze. Nu mai este nici în reţelele online, nu ştiu ce s-a întâmplat, l-or fi amendat, l-or fi speriat, dar nu s-a mai întâmplat

Ceea ce vreau să spun, uitându-ne la ce se întâmplă frecvent - şi în Bucureşti am văzut politicieni hărțuiţi de acel Ceauşescu - este că nu se poate să nu se ia o măsură şi, mai ales, nu se poate ca aceşti oameni să fie lăsaţi liberi după câteva luni - că au omorât, că au violat, că au furat. Justiţia nu îşi face treaba", a spus Maria Grapini, la România TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News