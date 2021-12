Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, a reacționat la afirmațiile ministrului Muncii, Marius Budăi, care l-a criticat pentru că a negociat o limită de 9,4% din PIB pentru pensii în PNRR.

Fostul ministru al Fondurilor Europene a reacționat pe Facebook.

”Ar suna bine, dar ar fi o prostie”

”Nu dați pensii la primari, munciți pentru pensionari!” și-a denumit Cristian Ghinea reacție.

”Mă bucur că Marius Budăi învață lucruri noi și că tocmai a aflat cât este media pensiilor din PIB în UE. Întrebat astăzi dacă vor băga în plată pensiile speciale pentru primari, Budăi execută o piruetă zicând că e vina mea că am negociat o limită de 9,4% din PIB pentru pensii în PNRR. Și că media UE e la 13%. Ca orice medie, procentul ascunde diferențe mari între țări și nu ajută cu nimic dezbaterea. Așa pot să spun și eu că să crească Budăi pensiile la nivelul din Estonia, Lituania, Letonia, Malta, Irlanda, Slovacia, Cehia. Ar suna bine dar ar fi o prostie, pentru că toate aceste țări au cheltuieli cu pensiile/PIB mai mici de 9,4%. Toate cheltuie aproximativ 8%. România are acum o cheltuială pensii/PIB de aprox 8%. În linie deci cu cele mai multe țări UE din est. Problema României, și a altor țări, este deficitul la fondul de pensii care trebuie acoperit în fiecare an de la bugetul mare al țării. Ca să acoperi gaura, trebuie să iei bani de la buget, de unde se duce în deficitul bugetar, de unde preocuparea Comisiei pe subiect. Nu ar fi elegant din partea mea să dau detalii de la negocieri, dar pot spune că procentul de 9,4% din PIB care a rămas în final în PNRR este mult față de propunerea făcută de Comisia Europeană. Poate nu știți, dar România a fost aruncată de PSD în procedura de deficit excesiv și orice cheltuială trebuie să se raporteze la aceste constrângeri (care nu au legătură directă cu PNRR).” a scris Cristian Ghinea pe Facebook.

”Cine crede că m-am dus eu cu un procent așa pescuit din avion bate câmpii.”

”Miza reală nu e media UE ci cum echilibrăm bugetul de pensii dezechilibrat în mod iresponsabil de PSD. Chiar cu contribuția lui Budăi, care a mai fost ministru și a contribuit la problemă. Dimpotrivă, 9.4% este un procent care permite creșterea de pensii acum. Îl provoc pe Budăi (și pe Ciolacu, în general pe băieții ăștia care în fiecare zi șurubăresc și modifică PNRR cu câte ceva) să scrie odată emailul acela la Comisie să ceară modificarea. Chiar vreau să văd negocieri pe pensii/PIB între Budăi și DG Recovery. Cine crede că m-am dus eu cu un procent așa pescuit din avion bate câmpii. Au fost propuneri alternative, problema a fost deschisă luni de zile, au existat consultări cu ministerele implicate și am căzut la pace. Budăi să scrie mesaj că vrea să redeschidă negocierea asta sau să înceteze cu smiorcăiala. În plus, evident că anvelopa asta include și pensiile speciale. Toate pensiile speciale. Este nesimțire să acuzi această constrângere când tu vrei să intre în plată pensii speciale noi. Să fie clar: USR e singurul partid din România care a desființat pensii speciale. Noi am condiționat intrarea la guvernare de desființarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Am cerut și anularea pensiilor speciale pentru primari, partenerii de coaliție au acceptat doar amânarea intrării în plată. Adică amânarea cu un an. Care tocmai trece.” a mai scris fostul ministru.

”Sunt tot pensii speciale, indiferent că Budăi le zice indemnizații sau girafă”

El a avertizat: ”Dacă Guvernul nu dă OUG în următoarele trei săptămâni, de la 1 ianuarie mii de foști primari și șefi de Consilii Județene vor primi pensii speciale. Băgate de PSD în lege anterior. Astea sunt tot pensii speciale, indiferent că Budăi le zice indemnizații sau girafă. SUNT PENSII SPECIALE. Sunt pensii speciale pentru clientela politică și evident că dacă le bagi pe astea în plată și crești și celelalte pensii speciale nu mai ai spațiu de crescut pensiile celorlalți români. De asta se smiorcăie Budăi: trebuie să aleagă între pensiile speciale ale clientelei și crescut pensiile românilor. #RomâniiTrebuieSăȘtie că orice creștere de pensii speciale sau introducere de pensii speciale noi, cum face PSD acum pentru primari, înseamnă imposibilitatea de a crește pensiile lor.”

”Hai, lăsați smiorcăiala, la muncă și success”

”Guvernul PNLSD trebuie să se apuce de treabă și să lase smiorcăiala. Trebuie să termine recalcularea pensiilor, să vină cu o formulă statistică fixă de crescut pensiile. Și să producă, să aibă creștere economică, să crească PIB, crește și anvelopa pentru pensii.Asta este, nu vă mai puteți juca cu pensiile românilor. #FărăPensiiSpeciale #FărăDeciziidinPixIeri, OECD a publicat raportul său anual. Ăsta e clubul țările dezvoltare și avem obiectiv strategic să intrăm și noi, scrie și în programul de guvernare actual. Zice așa: ”The effective implementation of the Recovery and Resilience Plan, especially of the planned structural reforms, will be key to put growth on a sustainable path. In particular, reforms of the pension and the tax systems are needed to restore the sustainability of public finances”.Pentru cei ca Budăi care au făcut facultatea la peste 30 de ani (de ce e PSD club de studenți întârziați?) zice că e esențială implementarea PNRR și în mod particular reforma pensiilor prevăzută acolo. Hai, lăsați smiorcăiala, la muncă și success!” a conchis Cristian Ghinea.