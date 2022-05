Nouă scumpire a carburanților. Expert: E bine că avem stocuri, însă e insuficient pentru a ne feri cu totul de furtună / Foto: Pixabay, de Rudy and Peter Skitterians

Specialistul în pieţe internaţionale Claudiu Cazacu avertizează că în luna iunie România ar putea avea noi creşteri la pompă, ca efect al sancţiunilor impuse asupra petrolului rusesc.

"Am avut o perioadă în care prețurile au fost relativ stabile la pompă, dar din păcate am văzut o reluare a tendinței de creștere și asta este posibil să continue. În scenariu nostru de bază vedem încă 4-5% creștere la pompă pentru următoarea săptămână și pe parcursul lunii viitoare, și pentru benzină, și pentru motorină, cu păstrarea diferențialului, nu neapărat la același nivel, dar cu motorina care rămâne mai scumpă decât benzina. Din păcate, deși dolarul american a mai pierdut un pic de teren, petrolul a continuat să crească și atunci amortizorul de șoc pe care l-a prezentat cursul de schimb nu este suficient pentru a contracara ceea ce se întâmplă cu prețul pe piețele internaționale. Acest scenariu despre care vorbesc nu este decât unul de bază. Din păcate nu este cel mai pesimist scenariu pe care ni-l putem imagina.", a declarat Claudiu Cazacu pentru Pro Tv.

Cu cât se vor scumpi benzina și motorina

Claudiu Cazacu spune că în viitorul apropiat am putea vedea creşteri la pompă de până la 40 de bani pe litrul de motorină sau benzină.

″Într-un scenariu de bază, am putea vedea creșteri ale prețurilor carburanților cu aproximativ 35-40 de bani pe litru în perioada următoare - pe parcursul lunii viitoare, cam așa vedem în momentul de față. Într-un orizont mai lung, cred că sunt posibile aprecieri încă și mai mari decât acestea.″⁣, a spus expertul.

Avem stocuri minime de benzină și motorină

Pe de altă parte, Claudiu Cazacu spune că România are stocuri minime de ţiţei și produse petroliere, stabilite la 1,48 milioane de tone, iar această cantitate nu ne pune la adăpost de eventuale întreruperi în lanțul de aprovizionare.

"E bine că avem stocuri, ne asigură un tampon de siguranță, se adaugă la producția noastră, însă e insuficient pentru a ne feri cu totul de furtună pe termen mai lung. Din păcate, producția noastră este în declin de ceva vreme și fără noi zăcăminte gradul de acoperire din producția internă e pe un trend descendent în ultimii ani.″, a mai spus Claudiu Cazacu.

"Este o tragedie!". De ce crește prețul motorinei și nu al benzinei. Mircea Coșea, explicații: Statul o duce foarte bine!

În urmă cu câteva zile, Mircea Coșea a mai vorbit și despre creștea prețurilor la pompă și motivul pentru care motorina este mai scumpă decât benzina.

"Este o tragedie pentru că transportul, mașina, camionul nu mai sunt elemente din categoria de lux. Ele sunt mijloace de producție, pe ele oamenii lucrează, iar foarte mulți au nevoie de mașină pentru a ajunge la locul de muncă. Creșterea costului la carburant este groaznic de complicată pentru transportatori şi pentru agricultură. Trebuie luate măsuri și aici. În ultimele zile, nu prea am înţeles de ce creşte costul la motorină şi nu la benzină şi am studiat foarte mult toată documentaţia la care am avut acces. Concluzia ştiţi care este? Preţul creşte datorită primelor de asigurare pentru vasele care aduc motorina, pentru că ele vin pe ruta Novosibirsk.

Războiul este, aici, cauza principală a creşterii, dar se pot lua măsuri interne - pentru anumite ramuri să existe nişte măsuri de privilegiere care să mai reducă din accize, din tot ceea ce statul ia pentru că, până la urmă, noi o ducem foarte greu cu inflaţia. Statul, în schimb, o duce foarte bine. Toate aceste lucruri care cresc în permanenţă ca preţuri şi servicii ajung până la urmă în bugetul statului foarte facil, fără eforturi de restructurare. Până la urmă, lucrul acesta trebuie să înceteze, pentru că statul nu poate să devină propriul sabotor al economiei", a explicat Mircea Coșea. Vezi mai mult AICI.

