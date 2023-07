Noi taxe pentru români, discutate de Guvern. Alexandru Nazare (PNL) anunță îngrijorări din partea antreprenorilor

Alexandru Nazare, ministru al Finanțelor din partea Partidului Național Liberal în perioada 23 decembrie 2020 – 8 iulie 2021 a postat un mesaj, pe Facebook, în care vorbește despre măsurile pe care Guvernul ar urma să le ia în vedere reducerii risipei de bani publici și scăderii cheltuielilor statului.

Noile măsuri ar include ajustări de taxe și niveluri de impozitare, dar nu eliminarea bonurilor de masă sau a voucherelor de vacanță.

„Cresc taxele? Se taie cheltuieli? Se elimină facilități fiscale? De când intră în vigoare masurile?

Întrebările vin de peste tot, pesemne din frica unui derdeluș fiscal, dar si din așteptarea fireasca a unei intervenții decente, echilibrate, care sa țintească risipa, abuzul de cheltuieli, eficientizarea statului.

Am discutat cu multi antreprenori, dar si cu membri PNL in aceste zile, pentru ca sunt cu toții îngrijorați de masurile fiscale anunțate. Îngrijorările sunt justificate si pentru unii si pentru alții, având in vedere nevoia acuta de predictibilitate fiscală și misiunea esențială a PNL in privința economiei si a reprezentării antreprenorilor si a promovării capitalului autohton.

Antreprenorii pe de o parte își doresc o consultare publica cat mai larga asupra caracterului si a impactului masurilor, pe de alta parte liberalii își doresc o discuție aprofundata in forurile interne ale partidului. Ca atare am si pledat pentru o asemenea discuție in comisia interna de buget-finanțe a partidului, înainte de prezentarea masurilor in coaliție, tocmai pentru ca PNL sa aibă un mesaj clar conturat asupra cauzelor care determina pachetul fiscal, a soluțiilor si a masurilor necesare pentru a preveni pe viitor apariția altor “găuri” bugetare.

În privința soluțiilor, cred ca Guvernul trebuie sa tina cont de impactul măsurilor asupra creșterii economice, a ratei inflației si a funcționării economiei in general pe fondul unui consum aflat in scădere.

De asemenea, măsurile trebuie centrate în primul rand pe eliminarea risipei, a eficientizării cheltuielilor si nu pe venituri, eliminare de facilități si cote de TVA. Pe fondul decelerării economice, orice măsură care adresează veniturile ar trebuie sa fie de ultim resort, pentru ca ar putea avea efect invers. Mai mult, economiile pe cheltuieli sunt certe nu prezumate, precum ar fi un eventual surplus pe venituri.

În final, dat fiind subfinanțarea bugetara de aproximativ 2% din PIB si efectul unor masuri bruște de remediere, pachetul fiscal trebuie validat in prealabil de forurile de conducere ale PNL (Bex, BPN) înainte de agrearea lor in coaliție si aprobare in Guvern“, a scris Alexandru Nazare, ministru al Finanțelor din partea PNL în 2020-2021.

