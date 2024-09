Nicușor Dan explică de ce sunt mai multe blocuri fără apă caldă. Predicție despre cum o să fie la iarnă

Edilul a dat asigurări că situaţia se va îmbunătăţi odată cu începerea noului an şcolar, iar bucureştenii vor avea parte de condiţii mai bune în această iarnă, comparativ cu cea anterioară.

Joi, Nicuşor Dan a vizitat şantierul de pe şoseaua Mihai Bravu, unde se efectuează lucrări de presiune pe primii kilometri din noua magistrală de termoficare. El a oferit detalii despre stadiul proiectului: „Suntem pe şoseaua Mihai Bravu, lângă Piaţa Iancului, unde avem un tronson de nouă kilometri din care 1,5 kilometri sunt deja finalizaţi. Aceasta este o magistrală importantă, care asigură căldură de la CET Sud până în mai multe cartiere, inclusiv în Aviaţiei”, a declarat primarul.

Nicuşor Dan a mai adăugat că, în apropierea Pieţei Iancului, există un alt tronson de reţea finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), unde au fost modernizaţi deja 5,5 kilometri din cei 11 prevăzuţi. Acest proiect este realizat de o companie privată şi contribuie la îmbunătăţirea reţelei de termoficare din Capitală.

Primarul a subliniat că această zonă a oraşului a fost printre cele mai afectate de avarii, anul trecut înregistrându-se 57 de probleme la reţeaua de termoficare. Cu toate acestea, bucureştenii din zonă nu au fost lipsiţi de apă caldă, deoarece au fost instalate conducte provizorii care au permis continuarea furnizării serviciilor esenţiale.

În ceea ce priveşte progresul general al lucrărilor, Nicuşor Dan a subliniat că, dacă anul trecut au fost înlocuiţi 50 de kilometri de conducte, în acest an s-au modernizat deja 45 de kilometri din cei 70 promişi până la sfârşitul anului 2024.

„Profităm de faptul că o parte dintre bucureşteni sunt încă plecaţi în vacanţă şi şcolile nu au început, astfel încât să rezolvăm cât mai multe dintre avariile cunoscute. Din acest motiv, sunt în prezent mai multe blocuri care nu au apă caldă, dar imediat după începerea şcolii situaţia va fi mult îmbunătăţită. Sunt convins că iarna aceasta va fi mai uşoară decât cea precedentă”, a concluzionat Nicuşor Dan.

Aceste lucrări fac parte dintr-un efort amplu al Primăriei Capitalei de a reabilita reţeaua de termoficare, care a suferit numeroase avarii în ultimii ani. Scopul este de a asigura un serviciu mai eficient şi de a reduce pierderile de energie, astfel încât bucureştenii să beneficieze de o furnizare continuă a apei calde şi căldurii pe timp de iarnă.

Apa caldă în București. Nicușor Dan, conversație „politicoasă” cu Ciolacu, la telefon

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că urmează să se întâlnească cu premierul Marcel Ciolacu pentru a discuta despre problema gravă a lipsei de apă caldă din București, o situație care afectează o mare parte a locuitorilor orașului.

Avariile repetate din rețeaua de termoficare au lăsat numeroase blocuri fără apă caldă timp de mai multe zile.

Invitat la B1TV, Nicușor Dan a confirmat că a acceptat invitația premierului de a participa la o întâlnire destinată găsirii unor soluții viabile pentru remedierea avariilor constante din rețeaua de termoficare. „Am vorbit la telefon cu premierul timp de un minut și jumătate. Mi-a propus o întâlnire, iar eu am fost de acord. Deși am avut nevoie de fonduri în repetate rânduri și am făcut cereri insistente, am rămas fără răspunsuri concrete. Totuși, ca primar al Bucureștiului, sunt obligat să colaborez cu primul ministru și cu toți factorii de decizie”, a declarat primarul.

Acest dialog a fost inițiat de premierul Marcel Ciolacu în contextul în care, săptămâna trecută, Bucureștiul s-a confruntat cu un număr record de blocuri care au rămas fără apă caldă. „Situația este gravă în Capitală. Jumătate din oraș nu are apă caldă, iar acest lucru nu poate continua. Am discutat cu primarul Nicușor Dan și am convenit ca, alături de ministrul Energiei, să ne întâlnim pentru a găsi cele mai bune soluții pentru deblocarea acestei situații”, a declarat Ciolacu.

Criza a culminat cu o săptămână dificilă pentru bucureșteni, în special din cauza unei avarii majore care a forțat oprirea CET Progresu timp de aproximativ 24 de ore. Această avarie, combinată cu alte probleme tehnice și lucrările de reparație efectuate de Termoenergetica, a lăsat o mare parte din locuințele bucureștenilor fără apă caldă.

În data de 27 august 2024, din cauza unor dezechilibre în rețeaua primară generate de manevrele pentru izolarea tronsonului Nicolae Grigorescu, parametrii tehnici au scăzut sub limitele acceptabile, ceea ce a dus la oprirea forțată a CTE Progresu. Echipele tehnice au intervenit rapid pentru a identifica și rezolva problema care a dus la acest dezechilibru. O vană de mari dimensiuni, care nu etanșa corect, a fost identificată ca fiind cauza principală a scăderii parametrilor din rețea. Pentru a remedia situația, vana a fost dublată cu alte patru perechi de vane.

După intervenții intensive și lucrări efectuate pe parcursul nopții, echipele au reușit să restabilească parametrii tehnici necesari, permițând astfel repornirea centralei CTE Progresu. În cursul zilei de miercuri, parametrii minimi au fost restabiliți, iar alimentarea cu apă caldă a punctelor termice a început să revină treptat la normal.

