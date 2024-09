Apa caldă în București. Nicușor Dan, conversație „politicoasă” cu Ciolacu, la telefon: Am vorbit un minut și jumătate

Avariile repetate din rețeaua de termoficare au lăsat numeroase blocuri fără apă caldă timp de mai multe zile.

Invitat la B1TV, Nicușor Dan a confirmat că a acceptat invitația premierului de a participa la o întâlnire destinată găsirii unor soluții viabile pentru remedierea avariilor constante din rețeaua de termoficare. „Am vorbit la telefon cu premierul timp de un minut și jumătate. Mi-a propus o întâlnire, iar eu am fost de acord. Deși am avut nevoie de fonduri în repetate rânduri și am făcut cereri insistente, am rămas fără răspunsuri concrete. Totuși, ca primar al Bucureștiului, sunt obligat să colaborez cu primul ministru și cu toți factorii de decizie”, a declarat primarul.

Acest dialog a fost inițiat de premierul Marcel Ciolacu în contextul în care, săptămâna trecută, Bucureștiul s-a confruntat cu un număr record de blocuri care au rămas fără apă caldă. „Situația este gravă în Capitală. Jumătate din oraș nu are apă caldă, iar acest lucru nu poate continua. Am discutat cu primarul Nicușor Dan și am convenit ca, alături de ministrul Energiei, să ne întâlnim pentru a găsi cele mai bune soluții pentru deblocarea acestei situații”, a declarat Ciolacu.

Criza a culminat cu o săptămână dificilă pentru bucureșteni, în special din cauza unei avarii majore care a forțat oprirea CET Progresu timp de aproximativ 24 de ore. Această avarie, combinată cu alte probleme tehnice și lucrările de reparație efectuate de Termoenergetica, a lăsat o mare parte din locuințele bucureștenilor fără apă caldă.

În data de 27 august 2024, din cauza unor dezechilibre în rețeaua primară generate de manevrele pentru izolarea tronsonului Nicolae Grigorescu, parametrii tehnici au scăzut sub limitele acceptabile, ceea ce a dus la oprirea forțată a CTE Progresu. Echipele tehnice au intervenit rapid pentru a identifica și rezolva problema care a dus la acest dezechilibru. O vană de mari dimensiuni, care nu etanșa corect, a fost identificată ca fiind cauza principală a scăderii parametrilor din rețea. Pentru a remedia situația, vana a fost dublată cu alte patru perechi de vane.

După intervenții intensive și lucrări efectuate pe parcursul nopții, echipele au reușit să restabilească parametrii tehnici necesari, permițând astfel repornirea centralei CTE Progresu. În cursul zilei de miercuri, parametrii minimi au fost restabiliți, iar alimentarea cu apă caldă a punctelor termice a început să revină treptat la normal.

Nicuşor Dan vrea mai mulţi bani pentru Primăria Generală

După ce a câştigat al doilea mandat de primar al Bucureştiului, Nicuşor Dan a anunţat că va organiza un referendum prin care va cere părerea bucureştenilor despre modul în care se împart banii în Capitală. Concret, primarul general spune că nu e normal ca Primăria Generală să aibă un buget mai mic decât primăriile de sector.

"Bucureştiul are un mare deficit de dezvoltare din faptul că din bugetul său mare un procent important se duce spre sectoare şi atunci Primăria Capitalei nu poate să facă investiţii majore în infrastructura de transport, de spitale, educaţionala pentru a face din Bucureşti un mare centru academic. Şi putem să dăm multe alte exemple. Asta este problema banilor.

Şi problema de urbanism este că primarul general răspunde de trafic, dar autorizaţiile le dau primarii de sector şi nu există nici controlul Inspectoratului de Stat în Construcţii, nici al prefectului, aşa cum ar trebui să fie. Acestea sunt cele două probleme mari care ţin de codul urbanismului, şi de Codul fiscal, şi de Legea bugetului naţional.

Pe de altă parte, avem problema spaţiilor verzi şi lunga dezbatere pe care am avut-o şi pe codul urbanismului, şi pe legea spaţiilor verzi urbane. În dezbaterile acestor legi, am văzut poziţii în Parlament care sunt departe de interesul public şi, atunci, evident că este o oportunitate pentru mine, preocupat de aceste chestiuni şi considerând că ele sunt importante pentru bucureşteni, să le aduc în dezbatere acum înainte de aceste alegeri", a spus Nicușor Dan la Digi 24.

