Nicușor Dan, declarații după discuția cu Elena Lasconi privind alegerile prezidențiale și retragerea ei

"Discuția a fost, evident, despre alegerile prezidențiale și modul în care vedem fiecare săptămânile următoare. Un subiect a fost Consiliul General și relația cu rolul pe care să-l aibă USR-ul în noua administrație. Și un alt subiect a fost cel de ieri: cum facem ca ce-au spus bucureștenii la referendum în ceea ce privește finanțele Bucureștiului să fie transpus", a declarat acesta.

Întrebat dacă i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă sau dacă aceasta i-a cerut lui să se retragă, Nicușor Dan a precizat doar că a avut "o discuție cu privire la alegerile prezidențiale". "Este o perioadă în care fiecare dintre noi face campanie. Încă nu au venit toate sondajele", potrivit acestuia.

Întrebat de ce nu ia în calcul să se retragă și să o lase pe Elena Lasconi să intre în cursa prezidențială, având în vedere că aceasta s-a clasat pe locul al doilea la alegerile prezidențiale anulate, Nicușor Dan motivează că: "Este o decizie pe care am luat-o după ce am văzut inclusiv sondajele, adică discuția este cum să optimizăm astfel încât șansele unui candidat pro-occidental să fie cele mai bune pentru turul 2. Am văzut situația României, m-am gândit dacă sunt sau nu utile în această poziție pentru schimbările de care România are nevoie și m-am confirmat cu un sondaj astfel încât să nu încurc".

Întrebat cum ar putea împărți același bazin electoral cu Elena Lasconi și dacă nu ar avantaja asta candidații de extremă dreaptă sau candidatul coaliției, Nicușor Dan spune că "este foarte, foarte puțin probabil ca în turul 2 să fie doi candidați izolaționiști. În această ecuație în care suntem în momentul acesta e liber pentru candidaturi pe partea occidentală".

„Bineînțeles că au fost și aspecte personale în discuția asta, dar ce e personal, rămâne personal. Toată lumea face sondaje. Toate partidele și toți competitorii serioși își fac sondaje în momentul ăsta. Eu vorbesc pentru mine și eu voi rămâne în cursă”, a mai declarat Dan.

Întrebat dacă își dorește ca Elena Lasconi să se retragă din cursă, Nicușor Dan a replicat: „Indiferent ce mi-aș dori eu, e o decizie pe care USR ca partid trebuie să o ia și e liber să o facă”.

„Eu discut cu foarte multă lume, numai că discuțiile sunt una și deciziile sunt alta. În acest moment, Elena Lasconi este candidat susținut de un partid și eu nu pot să schimb asta”, a adăugat Nicușor Dan.

***

Într-o declarație de presă, Elena Lasconi a confirmat că nu se va retrage din cursa prezidențială în favoarea lui Nicușor Dan: "Pentru că iubesc țara asta și pentru că iubesc democrația, eu încurajez oamenii de bună credință din țara asta să intre în politică, să facă politică și, da, îl încurajez și pe Nicușor Dan să o facă și poate că, în turul doi, de ce să nu ajungem amândoi și să fie o întrecere corectă (...)".

"Poate că mulți dintre români nu m-au plăcut neapărat pe mine, dar au considerat că sunt o opțiune mai bună decât ceilalți contracandidați (...). Deci concluzia e că am vorbit și continuăm să o facem pentru că ne respectăm funcțiile - eu sunt președinte de partid parlamentar, el este primarul Capitalei (...). Nu mai putem să vorbim de candidatul independent pentru că întotdeauna ai nevoie de susținere ca să treci proiectele importante pentru comunități", a mai declarat Elena Lasconi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News