Nicușor Dan, anunț despre retragerea de la prezidențiale

Nicușor Dan a declarat la Digi24 că nu intenționează să se retragă din cursa electorală, indiferent de circumstanțe. El a subliniat că are suficient sprijin din partea oamenilor pentru a derula o campanie și pentru a-și prezenta proiectele și viziunea pentru democrație, chiar dacă acest sprijin nu garantează neapărat victoria.

Astfel, întrebat dacă se retrage, primarul Capitalei a spus ferm că "nicicum, nu se pune problema!"

Mai mult, întrebat ce va face dacă va ajunge aproape de ultima săptămână electorală și va vedea că nu are sprijinul partidelor de dreapta, Nicușor Dan a spus că se bazează pe sprijinul oamenilor.

"Nu despre asta e vorba, e vorba de sprijinul oamenilor. Și, cel puțin așa cum arată lucrurile în momentul de față, există sprijin suficient, nu ca să câștig, ci există un sprijin suficient pentru a derula o campanie și a propune ceea ce înseamnă democrație, a propune proiectul nostru pentru oameni", a declarat Nicușor Dan, la Digi24.

"Eu am făcut un anunț! Anunțul rămâne valabil"

"Eu am făcut un anunț, la momentul acela în care nu exista un candidat al coaliției, și chiar am spus că evident mi-aș dori susținerea cât mai multor partide pro-occidentale.

Anunțul rămâne valabil, în condițiile în care coaliția, care în momentul de față face majoritate în Parlament și Guvernul, a stabilit ca va avea un candidat comun, probabilitatea intră ca aceste partide să mă susțină.

Da, merg mai departe și cred că alegerile pentru președinte sunt alegeri pentru persoane și cred că simpatizanții partidelor se orientează către candidatul pe care îl doresc.

Eu am avut o relație foarte bună cu partide de dreapta, inclusiv PNL, că despre asta vorbim, am făcut campanie împreună în 2020 pentru București, am avut o guvernare locală comună cu PNL-ul, deci există o compatibilitate cu electoratul de dreapta", a mai spus Nicușor Dan.

Întrebat cum crede că ar arăta o campanie electorală cu Marcel Ciolacu contra-candidat în alegerile prezidențiale Nicușor Dan a spus că: “Nu cred… bineînțeles că PSD-ul și-ar dori. Probabil că Marcel Ciolacu și-ar dori, dar cred că și imaginea guvernării pe care a dus-o și că nu a intrat în turul doi, toate discuțiile, nu cred că ar avea o șansă în alegerile astea".

