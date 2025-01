Nicuşor Dan a reacţionat după ce Crin Antonescu şi-a suspendat candidatura la prezidenţiale: E nerezonabil

Crin Antonescu a anunţat sâmbătă seara că suspendă unilateral acordul partidelor din coaliţia de guvernare prin care îl susţin la viitoarele alegeri prezidenţiale, fiind nemulţumit de faptul că nu a fost stabilită data alegerilor, dar şi că mai multe voci din partidele de la guvernare şi-au exprimat nemulţumirea faţă de candidatura sa.

Nicuşor Dan, şi el candidat la viitoarele alegeri, spune că nemulţumirile lui Crin Antonescu sunt nerezonabile.

”Organele de conducere ale partidelor sunt compuse din oameni, majoritatea implicaţi în administraţie ca primari, preşedinţi de consilii judeţene, miniştri. Toţi au de încheiat situaţiile de final de an, de făcut bugetele. Nu poţi să le ceri acestor oameni să-ţi valideze candidatura de la Crăciun şi până la revelion, e nerezonabil”, a declarat Nicuşor Dan, conform Ştirile ProTV.

Nicuşor Dan anunţă că i-ar plăcea să primească susţinerea partidelor pro-europene, dar că nu se va retrage din cursă dacă nu o primeşte.

”Eu am făcut anunţ de candidatură, am spus de atunci că mi-ar plăcea să am susţinerea partidelor pro-occidentale, mai departe e decizia fiecărui partid. Eu o voi respecta”, a adăugat Nicuşor Dan.

În plus, spune primarul general, statul trebuie să lămurească motivele pentru care au fost anulate alegerile prezidenţiale.

”Trebuie sa lămurim însă ce s-a intamplat la 24 noiembrie, în turul 1 al alegerilor prezidenţiale. Eu voi candida în orice condiţie, dar pentru democraţie e important să lămurim ce s-a întâmplat, altfel încrederea în democraţie se pierde”, a mai spus acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News