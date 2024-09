Nicolae Ciucă răspunde atacurilor lui Crin Antonescu

VEZI ȘI: Crin Antonescu a spus cine ar trebui să fie viitorul președinte al României

Întrebat dacă la alegerile prezidențiale va vota cu candidatul Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, Crin Anonescu a oferit un răspuns ferm.

„La ce am văzut până acum și la ce am auzit până acum, nu!”, a spus Crin Antonescu.

Replica lui Nicolae Ciucă:

„Privind în urmă, domnia sa avea o altă retorică. Nu știu care dintre noi are rațiunea și comportamentul corecte. Acestea ar trebui să ne reprezinte fără să fim percepuți altfel de cetățeni. Ceea ce face Crin Antonescu îmi demonstrează că sunt un candidat redutabil. Văd că toate atacurile sunt îndreptate în această direcție. Foarte bine”, a zis Nicolae Ciucă la Realitatea Plus.



Întrebat dacă i se pare ciudat ca un fost președinte PNL să atace PNL, Nicolae Ciucă a zis: „Este dezamăgitor”.

Cât despre relația sa cu Eduard Hellvig, candidatul PNL la alegerile prezidențiale a spus:



„Are ușa deschisă oricând în PNL, e un politician care a performat”.

Despre Bolojan și susținerea USR, Nicolae Ciucă a declarat:



„A făcut performanță în administrația locală. Apreciez foarte mult activitatea profesională, politică a domniei sale. Filiala PNL Bihor a obținut cele mai bune rezultate la alegerile locale”.



Un proiect mare al USR cu Ilie Bolojan?

„Un proiect mai mare care să plece de la 8% ... nu îmi dă la aritmetică. Când se vor fi terminat aceste speculații, domnia sa va spune care au fost relațiile între mine și dumnealui: respect, colaborare, ne-am consultat”, a zis liderul PNL.

Întrebat dacă există posibilitatea să se retragă, Nicolae Ciucă a spus:



„Eu să mă retrag? Niciodată. Am învățat în cariera mea, a spus-o un comandant, nu ne retragem niciodată, ne regrupăm și atacăm pe altă direcție”.

Discuții cu Geoană?



„Nici vorbă. Cum să se gândească PNL să susțină un membru marcant al PSD?! De unde rezultă această independență care are o rădăcină de cinci ani în PSD? E absolut incredibil să vorbim de independență când este cel mai longeviv lider al PSD. Nici nu este onest și corect să te detașezi ca și cum nu ar fi făcut parte din viața ta”, a zis Nicolae Ciucă.

Despre pensiile militarilor



„Gradul este proprietate individuală a fiecărui militar. Și atunci, această diferență între cei care sunt azi în activitate și urmează să iasă la pensie și cei care au trecut în rezervă este anormală. Am discutat cu premierul când eram ministru, am explicat că produce inechități mai mari decât legea 263 și premierul de la vremea respectivă mi-a spus că se vor rezolva inechitățile. Am discutat cu camarazii mei, e o chestiune obligatorie să rezolvăm. Avem proiect de lege pentru eliminarea inechităților, ne-am angajat împreună, în Coaliție, să aprobăm acest proiect. Am convenit ca până săptămâna viitoare să venim cu cea mai bună formulă astfel încât să fie aplicabilă și să rezolve inechitățile”, a mai zis Nicolae Ciucă.

Despre Iohannis premier:



„Am avut un parteneriat foarte bun cu președintele țării. Nu cred că trebuie să discutăm despre astfel de scenarii, să vedem ce rezultat avem după alegeri”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă mai ia în calcul o rotativă după alegeri, el a zis:



„Să vedem rezultatul. Mi-aș dori o construcție de dreapta. Dacă românii vor decide, atunci vom avea o guvernare fără să mai fie nevoie de rocadă”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News