Crin Antonescu: Nu îl votez pe Nicolae Ciucă la prezidențiale / video

Crin Antonescu a comentat campania electorală a lui Nicolae Ciucă, exprimându-și opinia despre strategia acestuia. El a menționat că, în opinia sa, campania ar fi trebuit să se concentreze pe punctele forte ale lui Ciucă, cum ar fi caracteristicile sale de general și militar, care generează respect și credibilitate în societate.

„Cum vedeți în acest moment campania electorală a candidatului Nicolae Ciucă?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„Cum mi se pare campania, am spus. Eu aș fi construit campania pe ceea ce domnul Ciucă are ca puncte tari și am spus că nu activitatea literară sau dimensiunea scriitoricească era punctul tare, ci exact ceea ce de la bun început m-a și făcut să spun, ceea ce mi-a fost scos pe nas de diverși moraliști, analiști, că l-am lăudat. Nu l-am lăudat! Am spus doar, atunci când a fost ales, că dacă asta e alegerea PNL-ului, foarte bine. (...) Un general, un militar are anumite caracteristici, care, în societatea noastră, stârnesc respectul și credibilitatea. De ce nu s-a construit campania așa, nu știu și nu e treaba mea.

Acum însă, văzând și punând cap la cap mai multe lucruri, cred că nu era cazul, în general. Acum, e ceasul al doisprezecelea. În acea intervenție pe care ați invocat-o, a existat o notă mai dură decât blândețea analizelor mele obișnuite și asta pentru că e târziu.", a spus Crin Antonescu.

„Avem niște alegeri interesante"

Crin Antonescu a comentat situația actuală din PNL, observând că, în ciuda faptului că este condus de un militar, campania și candidaturile sunt complicate. El a menționat că ar fi fost posibil ca alte candidaturi să fi fost mai bine primite, dar că nu toți cei implicați în partid și-au exprimat clar dorința de a candida.

„Pe de altă parte, mă uit și acum la tot felul de discuții și totuși e un partid de băieți mari, conduși de un militar. Militarul a zis: „Domne, eu candidez”.

Alți oameni am numit și eu - Helvig, Bolojan - mai puteam numi 5-6 pentru că, după părerea mea, dacă atunci când s-au plantat panourile pe câmpurile patriei se făcea investiția asta într-un alt candidat, poate că lucrurile stăteau mai bine. Pe de altă parte, nici oamenii ăștia nu vin să spună „Vreau”, „Nu vreau”. E o situație încurcată acum și, din păcate, nu stă în puterile mele și în competența mea să o rezolv.

Domnul Ciucă încă se poate să iasă președinte sau poate să nu prindă turul II. Chiar avem niște alegeri interesante.", a spus Crin Antonescu.

„Pentru mine nu e preocupant cine anume iese, ci ce fel de președinte va avea România"

Crin Antonescu a discutat despre diferența mare între a câștiga alegerile prezidențiale și a nu ajunge în turul II. El a subliniat că, din punctul său de vedere, nu este important cine câștigă acum, ci ce fel de președinte va avea România.

„E mare distanța între a ieși președinte și a nu prinde turul II, totuși.”, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Este mare, dar ar putea să fie, la un moment dat, de câteva zeci de mii de voturi sau poate chiar câteva mii de voturi. Adică poți să intri în turul II cu câteva mii de voturi față de următorul. În turul II se resetează totul, depinde cu cine intri. Adică nu e nimic exclus. E foarte interesant, din punctul ăsta de vedere.

Ceea ce e pentru mine mai preocupant nu e cine anume iese, ci ce fel de președinte va avea România după 10-20 de ani de probleme și ce se va întâmpla cu Partidul Național Liberal, unul din partidele mari, importante, ale României.", a spus Crin Antonescu.

Îl va vota pe Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale?

Întrebat dacă la alegerile prezidențiale va vota cu candidatul Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, Crin Anonescu a oferit un răspuns ferm.

„La ce am văzut până acum și la ce am auzit până acum, nu!”, a spus Crin Antonescu la emisiunea „Ce Se Întâmplă".

