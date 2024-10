„Nava fantomă a Pacificului” a fost redescoperită în largul coastei Californiei / foto în articol

USS Stewart a fost construit în 1919 și a fost numit după Charles Stewart, un contraamiral care a comandat o serie de nave de război în timpul Războiului din 1812 și a ambelor războaie barbare, potrivit Heritage Daily.

Înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, USS Stewart a servit în Flota Asiatică care patrula insulele Filipine și apele chineze.

În 1942, a făcut parte din Comandamentul american-britanic-olandez-australian și a suferit daune grave în timpul bătăliei de la strâmtoarea Badung, lângă Bali, în Indiile de Est olandeze.

USS Stewart a fost plasat într-un doc plutitor la Surabaya pentru reparații, dar atacurile aeriene constante ale inamicului și riscul de a fi capturat au determinat autoritățile navale să-l scufunde. Nava fost eliminată de pe lista Marinei la 25 martie 1942, iar numele ei a fost reatribuit unei noi escorte de distrugător, USS Stewart (DE-238).

Fără ca forțele aliate să știe, Marina Imperială Japoneză a salvat USS Stewart la aproape un an după ce a fost scufundat, i-a reparat corpul și a repus-o în funcțiune ca barca de patrulare nr. 102 (PB-102).

Informațiile navale au început să primească rapoarte despre o „navă fantomă a Pacificului” care arăta ca o navă de război americană, dar naviga sub steagul Marinei Imperiale Japoneze (steagul Soarelui Răsare).

În 1945, USS Stewart a fost găsit de forțele de ocupație americane în Golful Hiro, lângă Kure. A fost reîncadrată în Marina SUA ca DD-224 și s-a întors în Statele Unite, doar pentru a fi folosită pentru antrenamentele luptătorilor Navy F6F Hellcat și USS PC-799.

USS Stewart s-a scufundat în largul coastei Californiei, unde cercetătorii de la SEARCH, Ocean Infinity, Air/Sea Heritage Foundation, Office of National Marine Sanctuaries al NOAA și Naval History and Heritage Command (NHHC), au redescoperit recent locul epavei folosind vehicule subacvatice autonome (AUV).

„Aceste submersibile fără pilot de ultimă generație, fiecare echipat cu sonar cu deschidere sintetică de înaltă rezoluție (HiSAS) și sisteme de ecosondare cu mai multe fascicule, au fost programate să efectueze simultan o scanare extinsă și metodică a fundului mării. care a durat 24 de ore. Când datele au fost preluate, au dezvăluit imaginea uluitoare și inconfundabilă a unei nave scufundate la 1.066 de metri sub suprafață.”, a transmis SEARCH.

O inspecție mai atentă a arătat că USS Stewart este încă în mare parte intact, sprijinindu-se aproape vertical pe fundul mării. SEARCH a explicat că acest nivel de conservare este excepțional pentru o navă de vârsta sa și îl face unul dintre cele mai bine conservate exemple nave din Marina SUA.

???? The “Ghost Ship of the Pacific” rediscovered off California’s coast! ???? WWII vessel found using underwater drones, showcasing the power of modern tech in uncovering history. #Shipwreck #History #TechInnovation https://t.co/chuNoUo3Jh