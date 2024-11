Narcisa Badea și Alessio Paddeu, mai departe la Vocea României. Strategia unui antrenor: Am apăsat ca să te ”fur”

Narcisa Badea și Alessio Paddeu, din echipa lui Tudor Chirilă, au interpretat I’m Not the Only One al lui Sam Smith, iar energia pe care au emanat de pe scena de la ”Vocea României” te făceau și de dincolo de ecranul televizorului să vrei să dansezi sau măcar să îți miști picioarele pe sub masă ori birou.

”Foarte frumoasă varianta asta. Aș spune despre Alessio că este un performer desăvârșit și că îmi place de fiecare dată să îl ascult cântând, dar aș vrea, Narcisa, să spun că ai o bucurie foarte firească. Îți stă foarte bine pe scenă, am simțit că ai fost cu totul acolo, ai cântat și foarte bine”, a spus Theo Rose, completată fiind de Horia Brenciu, care a remarcat un lucru interesant în privința Narcisei, în timpul cântării. ”Atunci când Alessio cânta, tu dansai și trăiai pe ceea ce cânta el”. Cât privește recomandarea celor doi, Theo a punctat că ”Tudor o să meargă mai departe cu Alessio, dar recomandarea sufletului meu este Narcisa”.

La rândul său, Smiley a subliniat că i-au plăcut ambii interpreți. ”Alessio are un range spectaculos, iar Narcisa are o voce coaptă bine. Îi stă bine și pe joase, și pe înalte. Ai o tehnică foarte bună. În general a fost un duet spectaculos”, a spus Smiley, iar recomandarea sa a fost chiar Narcisa.

Irina Rimes, strategie pentru a o ”fura” pe Narcisa

Irina Rimes a afirmat că duetul Narcisei și a lui Alessio a fost foarte frumos. ”Dacă ar fi să dau o notă acestui duet și duel aș da nota 10 și mi se pare că o să fie unul dintre cele mai bune, chiar dacă suntem abia la început. A fost o plăcere să vă ascult”, a spus Irina Rimes care l-a recomandat pe Alessio.

Antrenorul celor doi, Tudor Chirilă, și-a început discursul cu mulțumiri pentru colegii săi antrenori, ”cuvintele frumoase care m-au atins la inimioară. Sunt mândru că un moment ca acesta apariție echipei Tudor și vă mulțumesc foarte mult vouă (n.r. concurenților)”, iar decizia sa, ”una grea”, a fost de a merge mai departe cu Alessio.

În acest caz, Narcisa a mai primit o șansă de a continua la Vocea României. ”Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru oportunitatea aceasta de a fi pe scena de aici. Este una dintre cele mai mari realizări ale mele, iubesc să cânt, asta îmi pace să fac din suflet, iar dacă ați văzut acest lucru în mine, vă aștept să mă alegeți în continuare, dacă nu, pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase experiențe”, a spus Narcisa.

Iar pentru ea s-au ”luptat” Irina Rimes și Horia cu Theo Rose. ”Trebuie să mărturisesc că am apăsat Alessio ca să te fur”, a spus Irina, ea care a fost aleasă ”cu sufletul” de către Narcisa.

