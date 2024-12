Muzica mai veche a început să capete o mare atenție pe TikTok, arată datele

Acesta a fost anul în care Generația Z a avut „Brat Summer”, sau cel puțin așa am fost îndrumați să credem.

Inspirat de albumul de succes al senzatiei pop Charli XCX, trendul părea să întruchipeze tot haosul tinereții moderne: kitsch, haotic și de un verde aprins.

Însă, pe platforma preferată de adolescenți, TikTok, a apărut o tendință muzicală mai neobișnuită.

Utilizatorii TikTok au început să treacă prin catalogele artiștilor din trecut

Deși au la dispoziție o cantitate nelimitată de muzică pentru a-și însoți videoclipurile scurte, utilizatorii TikTok au început să treacă prin catalogele artiștilor din trecut, inclusiv Bronski Beat și Sade, pentru a le adăuga postărilor lor.

Anul acesta a stabilit un nou record pentru utilizarea pieselor vechi pe TikTok-ul britanic, cu melodii mai vechi de cinci ani reprezentând 19 din cele 50 de piese cele mai populare ale anului. Aceasta este cea mai mare proporție de la începutul monitorizării tendinței de către TikTok, în 2021, când doar 8 din cele 50 de piese proveneau din arhivele muzicale.

Trendul este global, cu 20 din cele mai populare 50 de piese la nivel mondial provenind din arhivele muzicale, în frunte cu hitul din anii '80 „Forever Young” al trupei germane Alphaville, din genul synth-pop.

Cel mai mare hit din Marea Britanie este „Champagne Coast” al artistului britanic Devonté Hynes, cunoscut sub numele de Blood Orange, lansat în 2011, care a fost folosit în 1,1 milioane de postări TikTok anul acesta și a ajuns pe locul 16 în topurile din UK.

Toyin Mustapha, șeful parteneriatelor muzicale TikTok pentru Marea Britanie și Irlanda, a declarat că platforma a creat un „teren de joc echilibrat” pentru artiști.

„Piesele vechi și lansările noi beneficiază de aceeași apreciere din partea comunității TikTok, oferind artiștilor șansa de a găsi un public în orice stadiu al carierei lor,” a spus el. „A democratizat cu adevărat muzica.”

Șase dintre cele mai populare zece piese din arhive au fost lansate în secolul trecut. Acestea includ „Come and Get Your Love”, un hit din 1974 al trupei rock americane Redbone, imnul „Smalltown Boy” din 1984 al Bronski Beat și „Kiss of Life” al lui Sade.

Popularitatea pieselor „Forever Young” și „Smalltown Boy” a fost alimentată de provocări – un element central pe TikTok – cu melodia Bronski Beat fiind folosită ca fundal pentru a cere părinților să danseze ca în anii '80, iar hitul Alphaville apărând într-o provocare cu sticla de apă. „Champagne Coast” s-a dovedit popular ca însoțitor al conținutului „vizual impresionant” precum slide-show-uri foto și povești despre relații.

„Fiecare piesă are propriul său trend unic,” a spus Mustapha.

"Fanii Beatles mai tineri, nu prea văd nicio diferență între a asculta Beatles și Taylor Swift sau Harry Styles. Ei văd Beatles ca pe o muzică contemporană"

Trendul a beneficiat și de piesele mai "obscure". Una dintre cele mai populare melodii clasice pentru utilizatorii britanici TikTok anul acesta este o piesă b-side a trupei indie americane Pavement, „Harness Your Hopes”, care a fost folosită în 220.000 de postări.

TikTok este, de asemenea, o forță în muzica actuală și joacă un rol esențial într-o industrie transformată de streaming și rețelele sociale. Platforma a contribuit la succesul albumului „Brat” al cântăreței britanice Charli XCX, care la un moment dat a fost chiar preluat de candidata la președinția SUA, Kamala Harris.

Acest lucru se reflectă în primele zece piese TikTok din Marea Britanie, care sunt dominate de lansări recente, deși Blood Orange se află pe locul al doilea. Cea mai mare piesă a fost „Nasty” a cântăreței americane Tinashe, lansată anul acesta, urmată de „Beautiful Things” a lui Benson Boone și „Birds of a Feather” a lui Billie Eilish, printre alte piese din 2024 din top zece. La nivel global, cea mai populară melodie a fost „Gata Only”, un track reggaeton al cântăreților chilieni FloyyMenor și Cris MJ.

Totuși, rolul TikTok în industria muzicală din SUA este sub amenințare, platforma având termen limită pe 19 ianuarie pentru a fi vândută de compania mamă din China sau pentru a fi interzisă pe cea mai mare piață a sa. TikTok face apel împotriva acestei ordonanțe de vânzare.

Dr. Holly Tessler, lector principal în industriile muzicale la Universitatea din Liverpool, a spus că interesul noii generații TikTok pentru arhive muzicale reflectă sensibilitatea copiilor indie din anii '90 care selectau piese mai puțin cunoscute pentru a ieși în evidență. Disponibilitatea ușoară a unui număr imens de melodii online permite utilizatorilor de social media să asculte un număr mare de piese care nu erau accesibile în trecut.

„Oamenii caută muzică ce îi face să pară distincți, în timp ce toată lumea ascultă Charli XCX,” a spus ea. „Există un pic de ‚minerit muzical’ și căutarea a ceva nedescoperit.”

Tessler a adăugat că, în experiența sa predând un masterat despre Beatles, a observat cum pentru fanii mai tineri ai muzicii, vârsta discografiei unui artist nu mai are relevanță.

„Cursul includea persoane de peste 50 și sub 30 de ani” a spus ea. „Fanii Beatles mai tineri, nu prea văd nicio diferență între a asculta Beatles și Taylor Swift sau Harry Styles. Ei văd Beatles ca pe o muzică contemporană.”

Ea a mai recunoscut că popularitatea arhivelor reflectă pur și simplu calitatea imensă a producțiilor muzicale de-a lungul decadelor.

„O melodie bună este o melodie bună,” a spus ea. „Ai senzația că tinerii cresc ascultând albume și CD-uri în casele rudelor mai în vârstă și pur și simplu cred că este muzică bună.”

Iată piesele din arhivele muzicale cele mai populare pe TikTok anul acesta. Pentru a fi eligibile, piesele trebuie să fie mai vechi de cinci ani.

Listă de piese

Blood Orange – Champagne Coast [2011]: 1,1 milioane de postări

Devonté Hynes, originar din Ilford, a înregistrat sub numele de Blood Orange când a lansat „Champagne Coast” în 2011. Piesa a căpătat "o nouă șansă" pe TikTok după 13 ani și a ajuns pe locul 16 în topul oficial din Marea Britanie, precum și pe locul 1 în topul TikTok din SUA. A fost folosită pentru a însoți conținut vizual impresionant și povești de relație.

Alphaville – Forever Young [1984]: 458.000 de postări

Trupa germană din spatele hitului „Big in Japan” a avut un succes de revigorare anul acesta cu o altă piesă din arhiva lor, „Forever Young”, care a fost, de asemenea, un mare hit la nivel global.

Redbone – Come and Get Your Love [1974]: 386.000 de postări

Piesa cea mai cunoscută a trupei americane a fost un hit în top 5 în SUA acum o jumătate de secol și a devenit populară din nou pe TikTok ca fundal pentru tinerii îndrăgostiți care demonstrează tandrețe.

Tom Odell – Another Love [2012]: 238.000 de postări

Piesa din 2013 a avut mai multe perioade de popularitate pe TikTok de-a lungul anilor și a avut o nouă revenire în acest an.

Pavement – Harness Your Hopes [1999]: 219.000 de postări

Un exemplu clasic de piese mai puțin cunoscute care capătă "o nouă viață pe internet", acest B-side al trupei americane este acum cea mai ascultată piesă a lor vreodată.

Natasha Bedingfield – Unwritten [2004]: 207.000 de postări

Cântăreața britanică a fost nominalizată la premiile Grammy pentru interpretarea vocală din „Unwritten”, iar piesa a revenit în topul UK Top 20 în acest an, fiind popularizată și de prezența sa pe coloana sonoră a comediei romantice din 2023 „Anyone But You”.

Christina Aguilera – Genie in a Bottle [1999]: 207.000 de postări

Această piesă a cântăreței americane a fost popularizată de mai multe tendințe TikTok, inclusiv una bazată pe gustări.

Sade – Kiss of Life [1993]: 194.000 de postări

Cântăreața britanică și trupa sa omonimă au un farmec de lungă durată, iar multe dintre postări sunt alimentate de aprecierea esteticii ei. Hashtag-ul #sadegirl a devenit popular pe TikTok recent.

Sophie Ellis-Bextor – Murder on the Dancefloor [2001]: 191.000 de postări

Apariția piesei pe coloana sonoră a filmului „Saltburn” a contribuit la popularizarea sa și la urcarea acesteia pe locul 2 în topurile din Marea Britanie.

The Fray – Look After You [2005]: 188.000 de postări

Această piesă a trupei americane a inspirat o serie de cover-uri pe TikTok, conform The Guardian.

