Moțiune de cenzură. Decizia PNL, anunțată de Orban

Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat marți că la nivelul partidului și a coaliției s-a luat decizia de a participa la ședința privind moțiunea de cenzură, dar „să nu votăm”.

„Și la nivelul coaliției, și în partid am luat decizia la moțiunea de cenzură să fim prezenți și să nu votăm astfel încât să arătăm lipsa de majoritate și gratuitatea acestui demers politicianist al PSD”, a spus marți Ludovic Orban, potrivit Mediafax.

Ce a spus Marcel Ciolacu despre moțiunea de cenzură

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni seara, la Antena 3, în ceea ce privește eventualele semnale că oameni din PNL ar vrea să voteze moțiunea, că „există asemenea semnale, atât la liderii de grup, cât și la mine personal”.

„Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut să vedem în primul rând de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moțiune de cenzură. Cu toții au spus foarte clar că este oportun să depunem moțiunea de cenzură și acest guvern să plece. Am negociat textul moțiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalți parteneri și cu grupul AUR. Se vor regăsi pasaje de la fiecare cuprinse în moțiune”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu e de părere că moțiunea se va depune miercuri, urmând să fie votată săptămâna viitoare, în așa fel încât să se încadreze în această sesiune.

Moțiunea de cenzură, singurul avantaj pentru PSD. Chirieac: Distrugeri masive

PSD depune moțiune de cenzură miercuri. Anunțul provoacă deja tulburări în PNL, măcinat și așa din cauza luptei de putere dusă între Ludovic Orban și Florin Cîțu. Amândoi vor șefia partidului, iar decizia va fi luată abia în 25 septembrie. În acest context complicat, vine moțiunea de cenzură a PSD, care, indiferent dacă-și va atinge scopul în sine, provoacă tensiuni și mai mari în PNL. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre efectele acestei moțiuni, ce ar urma să fie votată în ultima zi a sesiunii parlamentare, respectiv 30 iunie.

”Moțiunea nu are nicio șansă să treacă. Nu o mai votează nici PSD. Oamenii aceștia (n.r. PNL) trebuie să rămână la guvernare cu USR, pentru ca orice utopie să poată avea un final. Dacă USR ar părăsi guvernarea acum, utopia ar rămâne și ar face rău în continuare. Dar această moțiune are un avantaj pentru PSD, probabil singurul: ascute și mai tare lupta din interiorul PNL, cu distrugeri masive. Este evident că nimeni din PNL nu va trăda acum, pentru că le este foarte frică de președintele Klaus Iohannis. Nu se poate să votezi în favoarea moțiunii când președintele Iohannis dat de PNL este la Palatul Cotroceni. Nu se va întâmpla acest lucru, nu anul acesta. Nu știu dacă se va întâmpla câtă vreme e Klaus Iohannis la Cotroceni, dar lupta dintre cei doi (n.r. Ludovic Orban și Florin Cîțu) devine sângeroasă de-a dreptul și două luni de zile de acum încolo PNL va fi trecut de cei doi prin mașina de tocat. Nu mai refaci partidul după o astfel de luptă. Probabil că cea mai bună soluție ar fi ca Ludovic Orban să fie convins să renunțe din capul locului și atunci lucrurile se liniștesc. Mai e varianta să faci Congresul pe 25 iulie, în loc de 25 septembrie, și-n felul acesta minimizezi daunele. Dar nu, domnii vor să facă praf. Între timp, și așa țara nu e guvernată, din niciun punct de vedere, situația se va înrăutăți în această perioadă.” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.