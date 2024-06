Monica Niculescu, în ”optimile” de dublu la Roland Garros

Monica Niculescu și Cristina Bucșa (Spania) s-au calificat spectaculos în optimile de finală ale probei de dublu ale turneului de tenis de la Roland Garros, duminică, după ce au trecut de americancele Sofia Kenin/Bethanie Mattek-Sands cu 2-6, 6-4, 11-9.



Niculescu și jucătoarea născută la Chișinău au avut nevoie de aproape trei ore de joc, pentru a obţine victoria.



Cele două, care veneau după titlul (WTA 500) cucerit la Strasbourg, au irosit în tiebreak-ul setului decisiv trei mingi de meci, la 9-6, fiind egalate (9-9), dar au izbutit să tranșeze soarta partidei în faţa favoritelor numărul 14.



Adversarele din optimi vor fi câștigătoarele din duelul care le opune pe principalele favorite, Su-Wei Hsieh (Taiwan)/Elise Mertens (Belgia), și pe Emma Navarro (SUA)/Diana Șnaider (Rusia).



Tot duminică este programat meciul din primul tur dintre româncele Ana Bogdan/Jaqueline Cristian și cuplul Amina Anșba (Rusia)/Anastasia Detiuc (Cehia), ”lucky loser” după retragerea italiencelor Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisan, scrie Agerpres.

Liderul mondial, poloneza Iga Swiatek, s-a calificat duminică în sferturile de finală, după ce s-a impus în numai 40 de minute în fața rusoaicei Anastasia Potapova (locul 41 WTA), scor 6-0, 6-0.

Swiatek a reușit trei ași și a avut numai două greșeli neforțate și nicio dublă greșeală.

Potapova a obținut doar zece puncte, poloneza dominând-o într-o manieră incredibilă (94% procentaj de mingi câștigate pe primul serviciu).

Pentru poloneză acesta este cel mai scurt meci din carieră. Până astăzi cea mai rapid partidă a fost una tot de la Roland Garros, în 2019, când pierdea în fața Simonei Halep, în turul 4, în numai 45 de minute, scor 6-1, 6-0. La acel moment Halep era pe locul 3 mondial, în timp ce Swiatek era în afara Top 100, pe locul 104 WTA.

40(2) - Iga Swiatek has played the quickest match of her career - their three quickest have been on clay court@rolandgarros 2024 - 40 min v Potapova ????

Roland Garros 2019 - 45 min v Halep

Rome 2021 - 46 min v Ka. Pliskova



Sweeping.#rolandgarros | @WTA @WTA_insider