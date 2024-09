Mister din Biblie, deslușit după plantarea unei semințe vechi de 1.000 de ani. Ce a ieșit este total neașteptat

Oamenii de știință au reînviat o sămânță misterioasă, veche de 1.000 de ani, descoperită în deșertul Iudeei. Aceștia au reușit să crească în cele din urmă un iar copac, iar ulterior au aflat că acesta ar putea aparține unei filiații pierdute menționate în Biblie.



Cercetătorilor le-a luat aproape 14 ani să crească un copac din această sămânța antică, găsită într-o peșteră la sfârșitul anilor 1980. Numit „Sheba”, copacul are acum aproximativ 3 metri înălțime, ceea ce înseamnă că oamenii de știință pot descrie în sfârșit foarte clar caracteristicile sale. Ei au putut, de asemenea, să efectueze analize ADN şi analize de datare cu radiocarbon, dezvăluind noi indicii cu privire la originile sale, potrivit unui studiu publicat pe 10 septembrie în revista Communications Biology, scrie Live Science.

Misterul biblic deslușit de savanți

Sămânța din care a crescut Sheba datează între anii 993 și 1202 d.Hr., potrivit studiului. Probabil a supraviețuit dintr-o populație dispărută de copaci care a existat în sudul Levantului, o regiune care cuprinde Israelul, Palestina și Iordania. În mod remarcabil, cercetătorii spun că arborele ar putea reprezenta sursa de "tsori", un extract răşinos biblic cu proprietăţi tămăduitoare, menţionat în Cărţile Geneza şi ale profeţilor Ieremia şi Iezechiel.



„Identitatea „tsori” biblic (tradus ca „balsam”) a fost mult timp deschisă dezbaterii”, au scris cercetătorii în studiu. Substanța este legată de regiunea istorică Galaad, care se află la est de râul Iordan, între râul Yarmuk și capătul de nord al Mării Moarte. Acum, după readucerea la viaţă a lui "Sheba", echipa de cercetători susţine că a desluşit misterul substanţei biblice "tsori".

Ulterior, experții au identificat arborele "Sheba" ca aparţinând genului Commiphora, din familia Burseraceae a arborilor din a căror răşină se obţine smirna şi tămâia. Arborii Commiphora se găsesc în special în Africa, Madagascar şi Peninsula Arabică. Deocamdată nu este sigur din ce specie face parte "Sheba", pentru că arborele nu a produs încă flori şi în consecinţă cercetătorii nu pot efectua analize mai detaliate.

Inițial se credea că "Sheba" stă la originea "balsamului de Iudeea"

Ceea ce pare clar, totuși, este că Sheba este strâns înrudit cu trei specii de Commiphora - C. angolensis, C. neglecta și C. tenuipetiolata - găsite în Africa de Sud. Arborele are legături mult mai slabe cu speciile de Commiphora care produc rășini parfumate, cum ar fi C. gileadensis, despre care unii cercetători îl consideră a fi sursa istorică a unui parfum și tămâie prețuit numit în antichitate „Balsamul de Iudee” sau „Balsamul lui Galaad”. Dar există îndoieli cu privire la planta exactă care se află la originea balsamului antic.

„Ipoteza noastră inițială a fost că „Sheba” ar putea fi un candidat pentru istoricul „balsam de Iudee””, au scris cercetătorii în studiu, dar lipsa de compuși aromatici ai copacului i-a determinat să respingă această idee. În schimb, analizele lor au arătat că Sheba are o multitudine de proprietăți medicinale, care, alături de alți factori, inclusiv locația în nordul deșertului Iudeei, unde a fost găsită sămânța, sugerează că arborele ar putea fi originea substanţei biblice "tsori".

