Mircea Lucescu, primele declaraţii după ce a reuşit să fugă din Ucraina: Nimeni nu se aştepta. Toţi credeau că va fi doar o încăierare în Donbass

”Nimeni nu se aștepta. Se credea că va fi cel mult vreo încăierare în Donbas, nimeni nu credea într-o invazie ca cea pe care am văzut-o. Am văzut scene urâte, cu bărbați care însoțeau femei și copii până la graniță și apoi se întorceau înapoi.

17 ore grele, între vamă și puncte de control. Pentru a ieși din oraș am condus cu 7 km/h, străzile erau blocate cu mașinile celor care fugeau. În afara Kievului am mers pe drumuri secundare, dar ne-am întâlnit cu convoaiele de soldați care se îndreptau spre sud pentru că între timp începuseră bombardamentele de la Marea Neagră, așa că am ajuns la granița cu Moldova, unde erau cozi interminabile”, a spus Mircea Lucescu, pentru Gazzetta dello Sport.

"Sper la un acord politic"

”Sper că se va ajunge la un acord politic și, mai presus de toate, să ne dăm seama de prima condiție: să nu mai lăsăm să moară alți oameni. Repet: nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie, ucrainenii l-au ascultat pe Putin și au crezut că sunt lupte verbale, amenințări.

Istoria ne va aminti de această poveste ca cea a unei țări care o atacă pe alta cu care este înfrățită, este o rană incredibilă. Când vor vedea pagubele pe care le fac, poate că se vor opri. Acum să ne gândim la pace, apoi ne gândim și la fotbal”, a adăugat Mircea Lucescu.

"Sufletul şi inima mea sunt la Kiev"

”Soția și membrii familiei mele au văzut imaginile de la TV și m-au rugat de mai multe zile să revin în România. Asta am făcut, după ce am vorbit cu președintele și cu jucătorii. Sunt în contact cu ei, a trebuit să găsesc o modalitate să îi iau de la Kiev. Mai ales pe jucătorii cu familii. Unii dintre ei au mulți copii.

Nu a fost nicio televiziune la baza lui Dinamo. Televiziunea ucraineană nu a vrut să distragă populația și nu au existat imagini multe cu războiul. Multe informații au ajuns la mine de la rude din România și de mai mulți prieteni de peste tot din lume, chiar și de la Brescia.

Ucrainenii sunt un popor mândru, sunt atașați de pământul lor. Pot garanta că vor lupta și că vor rezista mult timp. Oamenii din Rusia, sunt sigur că sunt împotriva războiului. Am văzut imagini cu demonstrații la Sankt Petersburg și Moscova.

Președintele Putin a pornit războiul, nu cetățenii ruși. De-abia aștept să mă întorc la Kiev pentru a-mi duce la capăt contractul cu Dinamo, chiar dacă mi se pare greu de crezut că asta se va întâmpla.

Dar nu îmi spuneți că am venit la o viața normală în România. Este o mare greșeală. Sufletul și inima mea sunt la Kiev. Sunt alături de jucătorii mei și de toți care sunt acolo. Sunt norocos că am ajuns în România, dar sunt alături de oameni rămași în Kiev”, a spus Lucescu, citat de new.sport.ua.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News