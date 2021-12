Mircea Geoană, mesaj puternic de 1 Decemrbie: Au fost și momente de dezamăgire. Nu totul e glorios și liniar

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a intervenit în direct la Digi24 unde a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

"1 Decembrie trebuie să ne aducă, într-un fel amintindu-ne prin mintea strămoșilor noștri trecutul, să încercam să anticipăm viitorul și modul în care copiii și nepoții noștri vor putea trăi într-o țară mai prosperă, mai încrezătoare, mai influentă și cred că acest lucru e prefect posibil dacă ne adunăm cu toții și facem munca pe care știm și trebuie să o facem.

Trebuie să mulțumim și celor care au făcut posibilă această zonă de influență românească în Alianța, mă refer la militarii noștri, la cei care s-au jertfit, care de multe ori au răni ascunse sau mai vizibile, și pe care avem nevoie în continuare să-i prețuim și să-i sprijinim, căci și ei ne-au sprijinim pe noi.

Când vorbesc de mine la vârful NATO și când discutăm de articolul 5 al Alianței noastre, să nu uităm de acei oameni - bărbați și femei în uniformă, civili, diplomați și evident, politici. Dacă e ceva de aplaudat în România, ca și continuitate politică, indiferent de regim, de numele unui lider sau al altuia, cu toată competiția democratică și politică - care e inevitabilă în orice democrație -, cred că am fost extrem de consecvenți, un fel de încăpățânare pozitivă și constructivă care trebuie să continue și care sper că și în relația cu Uniunea Europeană să avem același profil și aceeași metodă.

”Au fost și momente de dezamăgire”

Au fost și momente de dezamăgire. Nu totul e glorios și liniar. Îmi aduc aminte în 1997, când am fost refuzați să aderăm la NATO în primul val, decepția, dezamăgirea și momentul în care nu am abandonat. L-am adus pe Bill Clinton la București, eram tânăr ambasador în America, ne întrebau americanii dacă nu cumva or să arunce românii cu roșii și obiecte la adresa președintelui american. Au fost în Piața Universității 100.000 de oameni entuziaști, acolo cred că a făcut România dintr-un moment de înfrângere tactică un moment de devenire istorică. A fost momentul în care am demonstrat că și într-un moment mai greu trebuie să fii perseverent și să ai acea încăpățânare pozitivă.

Am avut momente complicate, dar și momente frumoase, depinde de noi cum reușim ca momentele frumoase să devină dominante și națiunea să își continue drumul istoric.

”România e influentă în NATO”

Simplul fapt că vorbesc de la sediul NATO, din poziția pe care o ocup, e un răspuns mai mult decât natural. România e influentă în NATO, e respectată, a investit în această organizație și va continua să fie un jucător influent și respectat.

Văzând lucrurile complicate care se întâmplă la nivel regional și global ne dăm seama de valoarea apartenenței noastre la NATO, de importanța apartenenței la Uniunea Europeană și de nevoia de a investi în acest viitor care are o ancoră puternică occidentală, dar care trebuie completat cu un proiect național și un nivel de ambiție renăscut acasă. Pentru că acasă se schimbă lucrurile, acasă se întâmplă lucrurile", a declarat Mircea Geoană.