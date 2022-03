Mircea Badea, după ce Traian Băsescu a ajuns la spital, spune care ar fi adevărata formă de justiție pentru președinte

Amintim că în 2006, Traian Băsescu a lansat un atac la adresa Corinei Drăgotescu. Jurnalista suferea de cancer, iar Traian Băsescu i-a zis: „Dumnezeu să ne dea sănătate cât adevăr spunem legat de povestea pe care ați prezentat-o în prima pagină a ziarului de mâine!”

Mircea Badea a postat, pe Instagram, acest citat când a văzut că, la scurt timp după ce a fost declarat colaborator al Securității, Traian Băsescu a ajuns în spital.

„Am pus acest citat pe Instagram la mine despre Traian Băsescu. L-am citat cu o declarație făcută în 2006 despre Corina Drăgotescu. Atât am scris pe Instagram când am auzit de problemele lui Traian Băsescu. Atât am avut să comunic public: Propria lui afirmație. Am văzut multe abordări. Vă dați seama că eu îl detest pe Traian Băsescu, având toate argumentele. Îl detest infinit. În general, empatia mea este aproape de zero când vorbim de persoane mature. În acest caz concret, am empatie zero.

Un act de justiție adevărată, care merge peste legi, ar fi ca Traian Băsescu să rămână într-o formă care să-i permită să resimtă tot ce urmează să i se întâmple lui și arealului de răspândire. Cred că adevărata formă de justiție ar fi ca Băsescu să trăiască conștient de faptul că i-au luat casa și limuzina date de la stat și multe altele. Ar urma să i se întâmple multe lucruri și sper să fie într-o formă încât să recepționeze, pe de-a întregul, toate aceste lucruri care i se întâmplă și i se vor întâmpla”, a spus Mircea Badea la Antena 3.

Mircea Badea a spus cum a primit vestea deciziei anunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în ceea ce îl privește pe Traian Băsescu.

Amintim că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a respins recursul lui Traian Băsescu la decizia Curţii de Apel Bucureşti, care hotărâse în 2019 că fostul preşedinte al României a fost colaborator al Securităţii.

„Începem cu ceva ce trebuie să fac, trebuie să fac față de mine, sunt dator față de mine să fac treaba asta, și este foarte important pentru mine. A ieșit verdictul de la Înalta Curte de Casație și Justiție că Băsescu. Cu toată dragostea vă spun, vă reamintesc poate, cine știe, m-ați mai văzut pe planeta asta, că m-am ocupat cam zece ani de Traian Băsescu. Nu singur, ci împreună cu niște oameni, foarte puțini la număr, și absolut tot ce am spus despre Traian Băsescu, cu argumente la vremea respectivă, s-a demonstrat a fi adevărat”, a spus Mircea Badea.

„Eu nu am nevoie de verdictul ÎCCJ”, a mai spus Mircea Badea la începutul emisiunii „În gura presei” de la Antena 3.

Acest articol reprezintă o opinie.