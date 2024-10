Mircea Badea: De ce referendumul lui Nicușor Dan e „o cretinitate”. Un singur referendum a contat, atunci am fost și eu, în rest nu s-a dus nimeni

VEZI ȘI: Șmecheria lui Nicușor Dan prin care Nicolae Ciucă riscă să nu mai intre în turul doi la prezidențiale

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a convocat, în 15 octombrie, o şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru a decide în ceea ce priveşte oportunitatea organizării unui referendum local. Astfel, pe ordinea de zi a şedinţei din 21 octombrie 2024 se vor regăsi cele două proiecte privind consultarea Capitalei, a scris edilul general pe Facebook, la 15 octombrie.

„Dacă aceste hotărâri vor fi aprobate de consilierii generali, referendumul va avea loc pe 24 noiembrie, simultan cu primul tur al alegerilor prezidenţiale”, a menţionat Nicuşor Dan.





Cele două întrebări la care bucureştenii vor fi invitaţi să se pronunţe prin „DA” sau „NU” sunt, potrivit primarului general, următoarele:





„Sunteţi de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăriile de Sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti?”



„Sunteţi de acord ca Primarul General al Municipiului Bucureşti să emită Autorizaţiile de Construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului?”.





Nicuşor Dan a anunţat că va declanşa, cu sprijinul Consiliului General, un referendum local pentru a se decide cine răspunde de urbanismul din Bucureşti şi cum se vor împărţi banii între Primăria Capitalei şi Primăriile de sector, încă din luna iunie 2024, după aflarea rezultatelor de la alegerile locale.

Reacția lui Mircea Badea:

„De ce referendumul este o cretinitate? Nu este important. Îl susțin... că oricum am susținut multe cretinități în viața asta. N-am nicio îndoială că va trece en fanfare. Sunt fan, Doamne ajută. Îl susțin. Dar de ce spun că va trece en fanfare? Toate referendumurile idioate au trecut, în România, en fanfare.

Referendumul lui Băsescu - acela cu 300 de parlamentari - un dreamling pentru proști. S-a dus multă lume să voteze. Apoi s-a dus lumea la așa zisul referendum pentru justiție. Mai știți câtă isterie a fost atunci? S-a suprapus referendumul cu alegerile europarlamentare. Iohannis a făcut referendumul pentru justiție, cu acele două întrebări dintre care la una nu se înțelegea nimic. S-a dus lumea disperată să salveze justiția din România. Mi se pare că da... este salvată... e beton.

Referendumul despre care am crezut că are o noimă și la care m-am dus a fost cel pentru familia tradițională. Am fost printre cei opt oameni care am votat la acel referendum. Nu s-a dus nimeni. Deci la referendumul care avea un rost, în opinia mea, nu s-a dus nimeni.

Iar asta cu... să decidă Nicușor Dan tot în București... sunt cel mai mare fan”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

