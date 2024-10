Șmecheria lui Nicușor Dan prin care Nicolae Ciucă riscă să nu mai intre în turul doi la prezidențiale

VEZI ȘI: Bomba din listele pentru parlamentare USR și PSD. Victoria Stoiciu: Moraliștii ieftini, care nu știu despre ce-i vorba, să se abțină!

Concluzia au tras-o jurnalista Diana Tache și Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice. Bogdan Chirieac crede în acest scenariu.

Reprezentanţii PNL din Consiliul General al Capitalei vor susţine, săptămâna viitoare, propunerea primarului general privind consultarea publică a populaţiei, a declarat, miercuri, liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, preşedinte al Senatului.



„Am avut o întâlnire cu domnul primar, de aproximativ o oră, în care am discutat aspectele legate de convocarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru consultarea populaţiei Bucureştiului legată de două subiecte cât se poate de actuale şi relevante pentru Primăria Generală a Capitalei. Şi am convenit că membrii Consiliului General din partea Partidului Naţional Liberal vor susţine şi vor vota pentru acest referendum, în şedinţa de săptămâna viitoare. Am discutat şi vom continua să discutăm şi cu primarii PNL, sunt discuţii tehnice, sunt alte 20 de puncte pe care urmează să le parcurgem în zilele următoare. Am convenit cu domnia sa şi pe aceste subiecte, ca atare vom agrea şi cu primarii PNL fiecare dintre aceste subiecte", a afirmat Ciucă la Senat, după o întâlnire cu primarul Capitalei.

Ce spun Tache, Ciuvică și Chirieac

„Asta cu referendumul este o șmecherie a lui Nicușor Dan. Este o chestie pe care o face de ochii lumii. Acel referendum nu are nicio forță. De ce? Pentru că el cere, printr-un referendum, schimbarea unor legi. Legile sunt naționale, nu sunt pe București. Legile nu se schimbă prin referendumuri de la București. Acest referendum nu are nicio valoare practică”, a zis Mugur Ciuvică.

„În momentul în care Nicolae Ciucă se va așeza la revolta lui Nicușor Dan, atunci Nicolae Ciucă va avea probleme mari privind intrarea în turul doi. Voturile lui Nicușor Dan se duc la Elena Lasconi, nu la Nicolae Ciucă. Să se bage Nicolae Ciucă în așa ceva pentru nimic... este de noaptea minții. Este momentul când Nicolae Ciucă nu mai intră în turul doi”, a subliniat Mugur Ciuvică.

Jurnalista Diana Tache este de părere că Mugur Ciuvică are dreptate.

Apoi, Bogdan Chirieac a zis: „PNL susține referendumul lui Nicușor Dan, aducând astfel voturi Elenei Lasconi. Vorbesc serios”.

„Da, este foarte clar”, a zis Mugur Ciuvică.

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că va propune în ședința de luni a Consiliului General organizarea unui referendum local cu două întrebări.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că social-democrații nu se vor opune unei astfel de inițiative, iar consilierii generali ai PSD, cei mai mulți la număr, ar putea susține propunerea edilului, dar ar putea veni și cu o a treia întrebare pentru bucureșteni.

„Sunt de acord cu exercițiul democratic al organizării referendumului, nu înseamnă că susțin întrebările. E posibil ca și Guvernul să vină cu o întrebare pentru bucureșteni”, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Referendumul ar urma să se desfășoare la 24 noiembrie, o dată cu primul tur al alegerilor prezidențiale. Matematic, Nicușor Dan nu are în acest moment majoritate în Consiliul General, deci nu poate convoca un referendum și ar avea nevoie de voturile consilierilor generali de la PSD.

Nicușor Dan vrea mai multă putere

Nicușor Dan ar vrea ca primarul general să aibă mai multă putere atât asupra impozitelor plătite de către bucureșteni, dar și asupra autorizațiilor de construcție din Capitală.

Astfel, edilul vrea ca bucureștenii să răspundă cu DA sau NU la următoarele întrebări:

Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?

Sunteți de acord ca Primarul General al Municipiului București să emită Autorizațiile de Construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?

Pentru ca un referendum local să fie valid, la acesta trebuie să participe cel puțin 30% din cetățenii cu drept de vot.

Majoritate fragilă în CGMB

Nicușor Dan grăbește organizarea referendumului astfel încât acesta să fie aprobat de consilierii generali din mandatul 2020-2024 pentru că în acest moment, Nicușor Dan încă nu are o majoritate în noul Consiliu General.

Dacă în actualul mandat în consiliul general sunt doar 4 partide, în mandatul 2024-2028 vor fi 8 partide, iar crearea unei majorități e extrem de dificil pentru primarul general. Acesta va avea nevoie de consilierii a 5 partide pentru a-și asigura majoritatea de dreapta, așa cum a anunțat că își dorește.

