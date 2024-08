Ministrul Fechet spune că nu avem probleme cu apa. 279 de localități au fântâni secate. 349 primesc apă cu rația

Acumulările hidrotehnice sunt în prezent pline într-un procent de aproximativ 77%. Asta ne spune ministrul Mediului, Mircea Fechet, adăugând că nu sunt probleme în România în ceea ce priveşte rezervele de apă. Ministrul vorbește despre cazuri izolate.



”Nu avem probleme în ceea ce priveşte rezervele de apă ale Romaniei. Astăzi, acumulările hidrotehnice sunt pline într-un procent care e în jur de 77%. Asta înseamnă că singurele probleme cu alimentarea cu apă potabilă sunt unele izolate şi în niciun caz nu vorbim de o problemă sistemică”, a declarat ministrul într-o conferinţă de presă, în timpul vizitei din judeţul Dolj.

Ministrul a venit și cu o soluție la deșertificarea Olteniei: noi păduri!



”Întâmplător, am început vizita de lucru cu o pepinieră în comuna Cârcea, unde am văzut cum se produc milioane de puieţi de diferite specii în fiecare an, pentru că în ceea ce priveşte deşertificarea, un alt fenomen grav cu care se confruntă această regiune, înfiinţarea de noi păduri este singura metodă prin care putem opri acest fenomen şi este singura soluţie prin care putem salva ceea ce se mai poate încă salva”, a adăugat ministrul.



Ulterior, Apele Române au anunțat:

349 localități cu sisteme centralizate și 279 de localități fără sisteme centralizate sunt afectate de secetă, alimentarea cu apă fiind asigurată cu restricții (628 localități)

Sectoarele Dunării aferente a 49 de localități se află în faza de atenționare-avertizare. Coeficientul de umplere în cele 40 de lacuri de acumulare este astăzi de 76.75%, iar volumul este de 3,352 miliarde metri cubi, fapt ce asigură necesarul de apă brută pentru beneficiari din sursa de apă de suprafață în regim centralizat.Estimăm că pentru sfârșitul lunii august, coeficientul de umplere va fi de cca. 75%.

Monitorizăm permanent exploatarea resurselor de apă și asigurăm satisfacerea cerințelor de apă. Urmărim aplicarea prevederilor Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare.

Astfel: 13 sectoare pe râurile Interioare, respectiv pe Jiu (județul Gorj), Ialomița (județul Ialomița) și Buzău (județul Buzău, inclusiv acumularea Siriu) se află în faza de atenționare-avertizare pentru folosințele industrie, irigații și populație;

Sectoare de pe fluviul Dunărea și brațele acestuia (Măcin. Borcea, Chilia, Tulcea și Sulina), aferente a 49 localități se află în faza de atenționare-avertizare, și anume: Fluviul Dunărea – între Brăila – Galați, pe sectoarele aferente a două localități (județul Brăila), între Vadu Oii - Brăila, pe sectoarele aferente a 7 localități (județul Brăila), între Chiciu-Vadu Oii (amonte Chiciu), pe sectoarele aferente a cinci localități riverane (județul Călărași), între Chiciu-Cernavodă-Hârșova, pe sectoarele aferente a opt localități riverane (județul Constanța), între Dunăre-Galați, pe sectoarele aferente a trei localități (județul Tulcea) pentru folosințele populație, irigații, industrie, piscicultură;

Brațul Borcea - între Chiciu – Vadu Oii, pe sectoarele aferente a nouă localități riverane (județele Călărași și Ialomița) pentru irigații și industrie;

Brațul Măcin – pe sectoarele aferente a 10 localități riverane ( 1 localitate în județul Brăila, 9 localități în județul Tulcea), se află în faza de atenționare-avertizare pentru populație, irigații, industrie, piscicultură;

Brațul Chilia - Sectorul Dunăre – Braț Chilia, pe sectoarele aferente a 4 localități riverane (județul Tulcea) pentru populație, irigații, piscicultură;

Brațele Dunării- Tulcea și Sulina - sectorul Dunăre – brațul Sulina, pe sectoarele aferente a șase localități riverane (județul Tulcea) pentru populație, irigații, industrie, piscicultură.

Patru sectoare pe râurile interioare, respectiv pe râul Bistra (județul Bihor), pe râul Olt (județul Brașov) se află în treapta 1 de restricții pentru folosințele Irigații, piscicultură, industrie; Patru sectoare pe râurile interioare, respectiv râul Barcău (județul Bihor), pârâul Belinul Mare și pârâul Vadasz (județul Covasna) se află în treapta 2 de restricții pentru folosința Populație, Piscicultură și Irigații;

13 sectoare pe râurile interioare, respectiv râul Buzău (județul Brăila), pârâurile Homorodul Mare, Fișag (județul Harghita), pârâurile Belinul Mare, Belinul Mic, Aita, Debren, Saciova, Mărcușa, Canalul Morii (județul Covasna), se află în treapta 3 de restricții pentru folosințele Populație, Irigații, Piscicultură și Industrie.

Acumularea Dopca din județul Brașov se află în treapta 2 de restricții pentru populație;

Acumulările Pârcovaci, Hălceni din județul Iași, Acumularea Cal Alb din județul Botoșani și Acumularile Mănjești și Pușcași din județul Vaslui se află în treapta 3 de restricții pentru populație, industrie, irigații și piscicultură;

În prezent, 349 de localități care dispun de sisteme centralizate (din care 6 orașe/municipii Dorohoi, Novaci, Iași, Pașcani, Hârlău și Solca) sunt afectate de deficitul rezervei de apă, alimentarea cu apă fiind asigurată cu dificultate, cu restricții în anumite intervale orare. Cele mai multe localități afectate sunt în județele: Botoșani – 101 localități, Iași – 94 localități, Vrancea – 36 localități, Gorj – 28 localități, Bacău – 16 localități, Neamț – 12 localități, Mehedinți și Argeș- 8 localități, Vaslui – 10 localități, Galați și Giurgiu – 6 localități, Dâmbovița și Brașov – 5 localități, Hunedoara – 4 localități, Suceava și Olt– 3 localități, Teleorman – 2 localități, Dolj și Caraș-Severin - 1 localitate.

În prezent, 279 de localități care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, ci doar de surse individuale, sunt afectate de seceta prelungită, având fântâni secate (amplasate pe domeniul public al statului și privat), localități din județele Botoșani, Vaslui, Neamț, Bacău, Suceava, Iași, Galați, Olt, Prahova, Vrancea, Mehedinți și Gorj.

