Ministrul Câciu, avertisment despre situaţia economică: Pericol de stagflaţie

"Am fost printre cei care au avertizat la inceputul anului asupra pericolului aparitiei fenomenului de stagflatie, iar acest avertisment l-am ancorat in indicatorii de avertizare timpurie pe care, orice om cu pregatire în zona analizei macroeconomice îi cunoaste și îi ia în calcul", transmite Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.

"Nu despre asta e vorba, nici despre faptul ca am avut sau avem dreptate, in macroeconomie nu e competitie este stiinta. Problema este spatiul de flexibilitate pe care România îl are pentru a combate zorii acestui fenomen. Predecesorii nostri din trecutul apropiat au actionat foarte avântat și au încorsertat spatiul de flexibilitate pe zona stimularii cererii agregate(finale, intermediare etc.), inclusiv pe componenta programatică si de angajamente de iesire din procedura de EDP, încât lucrurile nu stau într-o zona macar rezonabila, din punctul meu de vedere, de actiune.

(DEX: STAGFLÁȚIE s. f. Fenomen economic care se manifestă prin coexistența stagnării economiei, inflației și șomajului.)

Și atunci, macar in prima etapa, accentul trebuie pus pe stimularea cererii agregate si echilibrarea consumului privat(care incepe sa se contracte) în contextul absorbtiei ofertei ajustate cu inflatie pe costuri. Totodata, 'boost'-ul trebuie acordat si directionat foarte atent pe zonele care încep sa incetineasca, atingand punctele de inflexiune ale exprimarii potentialului primar, pentru ca efectul încetinirii nu înseamna altceva decat raportarea la un PIB potential în descrestere.

Rezolvarea deficitului structural nu se face, cum au gandit unii, prin comprimarea bazei(adica reducerea PIB potential) pentru ca efectele ar fi extrem de toxice si ar crea decalaje ireversibile pe termen mediu, rezolvarea se face prin recuperari structurale inteligente pe componente de formare. De aceea, dincolo de constructia fiscal-bugetara sau impreuna cu ea, trebuie actionat si asupra încorsetarilor angajate programatic, in dialog cu cei care le-au aprobat, pentru ca aici nu este vorba doar de ce isi doreste sau face Romania ci mai ales de efectul de contagiune pe care Romania il poate declansa ramanand în parametri care nu mai sunt valabili pe termen mediu.

Pentru cei ingrijorati, nu este vorba de deficite publice, este vorba de echilibrari de componente pe politica fiscal-bugetara care sa asigure spatiul necesar de actiune pentru contracarea unor riscuri aparute între timp", transmite ministrul Finanţelor printr-un mesaj publicat pe Facebook.