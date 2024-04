Ministrul Boloș te pune să scoți bani mulți din buzunar. Mircea Coșea explică de ce este o mare greșeală noua măsură anunțată

În urma anunțului făcut de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, de a mări taxele și impozitele cu 2,5%, l-am contactat pe profesorul și expertul în economie Mircea Coșea. Acesta ne-a spus în 3 rânduri de ce nu este o măsură bună, dar și de ce nu va funcționa o astfel de mărire a impozitelor.

„În primul rând, nu sunt de acord pentru că ANAF-ul nu are capacitatea de a-și mări rata de colectare. Nu e nici organizat și nici informatizat la nivelul la care ar trebui pentru a face așa ceva. Una dintre marile dificultăți ale colectării din România este necunoștința de facto a capacității de colectare. Nici nu știm cât ar trebui colectat în realitate. ANAF-ul nu are capacitatea operațională de a face așa ceva. Trebuie reformulat obiectul muncii pe care îl are ANAF-ul.





În al doilea rând, Ordonanța Trenulețul, care este în acțiune și care va începe să aibă efecte vizibile în vreo 2-3 luni de la mijlocul verii după calculele mele, va scoate în afara activității foarte multe întreprinderi mici și mijlocii. Aproximativ câteva mii, dacă nu chiar zeci de mii de societăți vor intra într-o perioadă de incapacitate de plată. Nu există sursa pe care să o ia ANAF-ul pentru a colecta. Se reduce masa de impozitare prin închiderea acestor societăți. Este o acțiune pe care Guvernul a făcut-o fără să gândească foarte bine consecințele.





În al treilea rând, ANAF-ul nu are capacitatea de a intra în două zone importante de evaziune. Prima este reprezentată de societățile cu capital majoritar de stat - care au întârzieri mari sau care nici nu plătesc obligațiile către stat, sunt prea politizate, prea intrate într-un joc politic. Ele sunt protejate de politica pe care această guvernare o are. Este o sursă foarte mare de bani pe care lumea o folosește în interese politicianiste. Nu se face o creștere a colectării în cadrul acestora, chiar dacă se va promite. În același timp, ANAF-ul nu are capacitatea să intre în societățile cu capital străin sau multinaționale. Nu are nici capacitatea tehnică, cum am văzut de la an la an că nu s-a făcut nimic. Apoi, este problema procedurii de optimizare fiscală, prin care profiturile merg în altă parte și nu pot fi impozitate. OECD a hotărât de acum 3 ani ca 15% din profitul creat pe locația de vânzare a multinaționalelor să fie impozitate. Nu s-a rezolvat nicăieri, nu se va rezolva nici în România”, a spus Mircea Coșea, pentru DC News.

Anul care urmează va fi unul dur pentru platnici

„Ce se va întâmpla anul care urmează va fi ceva dur: creșterea impozitelor și taxelor pe ansamblu. Deja se vorbește despre impozitarea proprietății într-o formă mult mai specială decât acum și mult mai dură. Vor crește și alte impozite, precum TVA-ul, în multe cazuri. Toate aceste măriri vor mări colectarea, dar va fi o colectare vicioasă, toxică, care nu duce decât la blocarea activității și nu la o corectare sănătoasă pe principii adecvate.

Eu nu am nicio garanție că ceea ce domnul ministru dorește va putea fi pus și în practică. Sigur că se poate duce la o creștere importantă a colectării, sigur că se poate ajunge la o creștere importantă a veniturilor la buget care să ducă la o reducere a deficitului, dar acestea presupun alte măsuri.

Lucrurile trebuie privite sub o modalitate de reformă care trebuie pusă în aplicare. O reformă care să ducă la reorientarea activității fiscale a Guvernului, în colaborare cu politica monetară a Băncii Naționale (...) Nu văd cum se poate produce o creștere a colectării fără o reformă a sistemului”, a încheiat Mircea Coșea, pentru DC News.

