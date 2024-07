”Mi-a spus că el a fost la DNA și că el o să mă închidă”. Până unde au ajuns lucrurile pentru plaja Caelia. Investitorul Bucur: Lucrurile se opresc la București, de aici se blochează tot

Alin Bucur, investitorul din Mamaia, blocat de autorități, a revenit în studioul DCNews cu dezvăluiri. Spune că a primit inspecții abuzive, că a fost verificat de "cine nu trebuie" și dă de înțeles, din propriile declarații, că multe dintre directive sunt "dictate de la București", lucru care influențează nefavorabil puterea de decizie din interiorul afacerii.

"Sunt lovit, în primul rând, de Apele Române de la București, ANAR-ul în speță" a mărturisit Alin Bucur.

Val Vâlcu: În Constanța, practic, contractul dvs. este cu filiala locală sau...

Alin Bucur: Da, le plătesc celor de la Administrația Bazinală Dobrogea Litoral care mi-au trimis și factura pe 1. Am plătit. Sunt bun de plată, dar nu pot să funcționez.

Val Vâlcu: Cu Apele Dobrogea Litoral s-a rezolvat? Am văzut că a fost schimbată conducerea.

Alin Bucur: Da, a fost demis dl. director de acolo care, după cum am înțeles, pentru că nu a mai vrut să participe la abuzurile care mi se pregătesc, a fost schimbat. Între timp am aflat că lucrurile se opresc aici la București. De-aici se blochează toate lucrurile. Am dovezi și îmi asum ce spun. În primul rând vreau să vorbim puțin despre Administrația Națională a Apelor Române. Și aș vrea să-i adresez domnului Sorin Lucaci, directorul general, niște întrebări la care ar trebui să-mi răspundă.

Are un prieten foarte bun care este șeful Corpului de Control. Problema mea este că acest domn - Florin Boștină - este primul care a venit în control la mine și care, la momentul acela, mi-a scos o legitimație, mi-a spus că el a fost la DNA și că el o să mă închidă. Am și filmări de la aceste inspecții. Și-a permis, în primul rând, să-l mintă pe ministrul Mediului când a spus că nu a fost primit în șantier. Avem dovezi. Și cei de la București și cei de la ABA Dobrogea-Litoral pot să susțină ce spun.

Într-o zi în care era cod portocaliu de vânt dirigintele meu de șantier i-a spus că nu-și asumă să intre în șantier, dar dumnealui a insistat. Și eu atunci am zis - dacă insistați vreau să semnați pe propria răspundere și eu vă ofer accesul. N-a vrut să semneze și, mai mult, a mințit că nu l-am primit în șantier. Până la acel moment aveam efectuate destule controale. Și să vă mai spun ceva. Acest domn Boștină, în atribuțiile lui, spune în felul următor: Corpul de Control al ANAR are atribuția de a verifica respectarea de către angajații ANAR și subunitățile acesteia a prevederilor legale, a normelor interne și a deciziilor ANAR. Corpul de control ANAR nu se substituie activității de inspecție sau control atribuite personalului specializat autorizat. CC nu poate solicita acțiuni în implementarea unui contract de închiriere, nu se poate substitui unui director de instituții.

Practic, acest domn a venit în control fără să aibă voie. Calitatea dumnealui nu îi dădea voie. Nu avea voie să semneze sancțiuni și nici să facă anumite intervenții asupra contractului. I-am cerut și un ordin de control, nu a putut să mi-l prezinte. Știm că a fost trimis să blocheze acest proiect" - a mai spus Alin Bucur.

Reamintim că Alin Bucur este cel care a investit pentru a realiza plaja Caelia ca la carte, conform legii. Săptămâna trecută Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, a recunoscut că investiția realizată de Alin Bucur a fost cu iz politic. Însuși edilul a afirmat: ”Autorizația a fost perfect legală. Din păcate s-a suprapus cu campania electorală și unii competitori de-ai mei din cursa electorală au considerat că este o temă de exploatat pentru a câștiga voturi. Pun la îndoială o investiție care nu este a mea. Este a Constanței, a constănțenilor, și bineînțeles a investitorului privat. Suntem într-o economie de piață. Omul acela trebuie să câștige bani. Să-și recupereze investiția. Eu vă spun un lucru. Noi am dat o autorizație perfect legală. (...)"

