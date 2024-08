Medicii de la Spitalul Pantelimon continuă activitatea, în ciuda presiunilor media: Lăsați-ne să ne facem treaba

Activitatea medicală, respectiv gărzile, vor continua la Spitalul Sfântul Pantelimon, a anunţat, joi, şefa Secţiei ATI de la unitatea medicală, Florina Pompilian, care a făcut un apel către mass-media să lase medicii "să-şi facă treaba".



"Am discutat. În urma discuţiilor am ajuns la concluzia că este o situaţie de criză, nu putem să renunţăm aşa, dintr-o dată, Şi suntem dispuşi să ne continuăm cu efort activitatea, cu rugămintea să ne lăsaţi să ne facem treaba. Pentru toată mass-media, da? Deci nu amestecăm procesul penal - cine e vinovat să plătească, dacă se va demonstra - dar ne desfăşurăm activitatea în mod corect. Deci noi asta facem, salvăm oameni. Soluţia este deocamdată - facem gărzi, vedem cat de severă va fi presiunea, pentru că nu se poate lucra în astfel de condiţii - în condiţiile de presiune din momentul de faţă. Nu şantajăm pe nimeni", a declarat Florina Pompilian, care s-a aflat la Spitalul "Sfântul Pantelimon", împreună cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.



Potrivit acesteia, presiunea vine de la reprezentanţii mass-media.



"Presiunea vine de la dumneavoastră (jurnalişti - n.r.). Deci suntem denigraţi, ca şi specialitate medicală şi ca şi colectiv. (...) Nici noi nu avem nicio problemă cu ce spun procurorii. Am spus clar, ne desfăşurăm activitatea mai departe. Deocamdată. Continuăm şi cu gărzile. Dacă continuăm cu gărzile, credem că va continua şi activitatea medicală", a transmis Florina Pompilian.



Doi medici de la Secţia ATI a Spitalului "Sf. Pantelimon" au fost reţinuţi miercuri de procurori pentru omor calificat, în dosarul deceselor suspecte. Este vorba de două doctoriţe de la Spitalul Pantelimon, acuzate că au provocat moartea unui pacient aflat în stare gravă la terapie intensivă.

Alexandru Rafila a intervenit

După ce astăzi au fost anunțate demisii în rândul cadrelor medicale de la Pantelimon, situație în care s-ar fi putut ajunge la un blocaj al activității medicale, Alexandru Rafila a intervenit.

”Nu este vorba de niciun șantaj, din partea corpului medical, este vorba însă de o presiune foarte mare care se exercită asupra lor, inclusiv în mass-media, sunt oameni care fac gărzi, care salvează, în fiecare an, fiecare dintre ei, sute de vieții și nu pot să lucreze într-o situație de presiune și mai ales de denigrare, atât profesională, cât și umană.

I-am ascultat, am discutat cu ei, aproape două ore, i-am convins să își continue activitatea în perioada următoare, însă trebuie să le recunoaștem statutul profesional, eforturile pe care îl fac. să îi respectăm, pentru că lucrul acesta face posibil un act medical de bună calitate. Ei sunt oameni obișnuiți, sunt modești, sunt emoționali. Trebuie să poată să lucreze. Eu, astăzi, i-am asigurat că din punctul nostru de vedere vor avea tot sprijinul, din punct de vedere al resurselor necesare, al sprijinului pentru desfășurarea activității medicale. Dar trebuie să înțelegem că trebuie să contribuim toți la acest lucru.

Dacă ei vor fi în ținuți într-o situație de presiune continuă, în mod evident nu își pot exercita așa cum trebuie activitatea medicală”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News