Mario De Mezzo, lămuriri despre adresa către DSP antedatată numirii sale: O deturnare penibilă a atenţiei de la faptul că în Secţia de Cardiologie sunt gândaci

"În urma unor sesizări pe care le-am primit la prefectură, am decis să fac un control inopinat la Spitalul Judeţean Slatina, pentru a verifica dacă sunt sau nu gândaci în Secţia de Cardiologie. Controlul fiind inopinat, efectiv m-am prezentat la spital anunțând că sunt prefectul judeţului şi doresc să vizităm spitalul. Mi s-a spus că îmi trebuie hârtii administrative în spate. Am dat în lucru acele hârtii şi, în grabă, pentru că s-a lucrat la o hârtie anterioară, data a rămas a unei adrese mai vechi. Acest lucru, în teorie şi în practică, se numeşte eroare materială, exact la acest lucru se referă. Văzând această eroare materială, în calitatea mea de prefect, ştiind că numărul este din ziua corectă, am tăiat data eu însumi, am scris data corectă, am semnat şi am ştampilat, ceea ce a făcut ca actul să devină autentic şi valabil.

Însă, în toată această poveste, se încearcă o deturnare penibilă a atenţiei de la faptul că în Secţia de Cardiologie sunt gândaci, la o eroare materială absolut inutilă în acest context, o eroare materială care nu este, de fapt, subiectul central al ştirii, o eroare materială care se întâmplă zilnic în aproape orice loc din această ţară şi care nu avea niciun impact administrativ sau de vreun fel asupra situaţiei în fapt - că sunt gândaci la secţia de Cardiologie a Spitalului Judeţean. În urma unei postări pe care am făcut-o, în care am anunţat că mi-a fost interzis accesul pentru a verifica acest lucru, am primit zeci, poate sute de mesaje de la oameni care au interacţionat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina şi care mi-au confirmat că există gândaci în diferite secţii, nu doar la Cardiologie, dar acolo cu precădere.

"Când ai ceva de ascuns, folosești astfel de tertipuri"

Este o încercare penibilă de deturnare a atenţiei de la ştirea reală: într-un spital, există gândaci. Care este punctul de greutate? Faptul că, dintr-o eroare materială care a fost corectată pe loc, data a fost trecută greşit sau faptul că, în Spitalul Judeţean în care vin toţi pacienţii din judeţul Olt, sunt gândaci? Dacă ştirea este ca o dată a fost trecută greşit pe o dispoziţie de control, putem să vorbim despre asta, dar eu mă gândesc că, pentru locuitorii judeţului Olt, este incomparabil mai important faptul că, la spital, după cum spun unii, colcăie gândacii.

Oamenii ar fi preferat ca, în ciuda acelei erori materiale, directorul medical al spitalului să mă lase să fac acel control. El nu m-a lăsat. Cu siguranţă, oamenii și locuitorii judeţului Olt şi ai Municipiului Slatina au înţeles că un om care nu are nimic de ascuns te invită să vizitezi spitalul, dar că, atunci când ai ceva de ascuns, folosești astfel de tertipuri pentru deturnarea atenţiei de la subiectul care contează", a spus Mario De Mezzo pentru DCNews.

