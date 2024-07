Marea surprindere a unei românce care a locuit 16 ani în Italia, atunci când a revenit în țară. "Nu mai fusesem niciodată într-un spital din România"

Mihaela Parlac, o româncă revenită în țară după ce a locuit 16 ani în Italia, a mărturisit în cadrul emisiunii "Diaspora în Direct" că atunci când s-a întors în România a fost plăcut surprinsă de spitalele noastre, dar și de atitudinea medicilor cu care a interacționat.

„Eu când m-am mutat în Brașov chiar am simțit sentimentul acela, acasă, unde toți vorbesc aceeași limbă, unde toți suntem la fel, unde mergi, deschizi orice ușă, te simți într-adevăr acasă. Nu am întâlnit episoade, am văzut și prin comentarii pe TikTok, de exemplu, că trebuie să dai șpagă, că să te ferească Dumnezeu să ajungi într-un spital în România. Eu vreau să vă spun că am ajuns într-un spital în Brașov, am alunecat în Poiana Brașov, mi-am rupt piciorul, vara era, pe iarbă, am alunecat și acolo am rămas.

Mihaela Parlac: Am rămas super plăcut surprinsă de experiența mea

Nu mai fusesem niciodată într-un spital din România, mai ales în ultimii ani, și eram cu impresia aceea că vai, este horror în spitalele din România. Am sunat, în două minute a fost SMURD-ul din Poiana Brașov, foarte profesioniști, foarte atenți. M-au dus la spitalul județean în Brașov, imediat am ajuns.

Eu am rămas surprinsă, am zis: 'Oare sunt în România aici?'. N-am plătit un ban, nu aveam nici măcar medic de familie, aveam doar buletinul, nu cunoșteam pe nimeni. În maxim o oră aveam și ghipsul pus, au venit mai mulți medici, m-au întrebat. Eu am rămas super plăcut surprinsă de experiența mea. Foarte curat, foarte îngrijit, profesioniști, foarte atenți, super.

”Acum 20 de ani era așa în România”

Apoi, mai cunosc o prietenă care a revenit din Anglia, unde a născut doi copii, iar al treilea l-a născut la clinica județeană din Brașov. La fel, mi-a povestit, eu chiar am fost la ea în spital după ce a născut, la fel, hotel. Ea mi-a spus: 'Am încercat să le mai dau o atenție, ceva, pentru că prea frumos se comportă cu mine. Nu au vrut, evitau'. Deci, eu nu cred că acum 20 de ani era așa în România. Încurajarea mea este să fim un pic deschiși și să vedem adevărul, pentru că adevărul este că în România s-au îmbunătățit foarte multe lucruri”, a declarat Mihaela Parlac, o româncă care s-a întors în România după ce a locuit 16 ani în Italia.

Urmărește emisiunea completă aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News