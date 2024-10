Marcel Ciolacu, persoana ”dornică să crească”. Daniela Simulescu: Foarte important pentru oamenii politici

”Aceasta este o emisiune din seria Alegeri prezidențiale. Adică ne uităm în astrogramele candidaților, iar tu decizi pe cine vrei să votezi și poate găsești în astrogramele unora dintre ei elemente asemănătoare cu astrograma ta sau poate cu oamenii cunoscuți”, a spus astrologul Daniela Simulescu în prezentarea seriei, iar primul candidat este Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat.

Marcel Ciolacu, ”săgetătorul” cu fler al alianțelor

”Marcel Ciolacu este născut pe 28 noiembrie 1967. Încă din start, când auzi data nașterii îți dai seama că avem de-a face cu o persoană Săgetător. Adică în momentul nașterii, Soarele se afla în acest semn. (...) Zodia este doar scheletul astrologic, este baza de la care noi pornim. Gândiți-vă că lumea aceasta mare este un continent cu 12 țări. Iată, Marcel Ciolacu s-a născut în țara Săgetătorului, deci are un set de caracteristici generale, precum toți cetățenii acelei țări.

Când vorbim de Săgetător ce avem în vedere? Întotdeauna o persoană dornică să crească, să avanseze, să își depășească limitele, să ajungă mult mai departe decât au ajuns cei din familia sa. O persoană care tot timpul are obiective și are o filosofie de viață puternică. Vă rog să aveți în vedere că orice concept în astrologie, modul în care practic eu acest domeniu, are și o resursă și o vulnerabilitate. Că de exemplu, oamenii cu Soarele în Săgetător au dorința aceasta de a crește, de a prospera tot timpul, însă Săgetătorul fiind guvernat de Zeus, care dacă țineți minte din mitologie, Zeus avea și prejudecăți. Adică își dorește să trăiască la un anumit nivel, însă are și partea aceasta.

O persoană Săgetător tot timpul crede că știe ce este bine și ce este rău. Dar asta depinde de la caz la caz, de la experiență, la experiență. Și cum spuneam de fiecare dată, în momentul în care eu cunosc o persoană nu mă interesează zodia, pentru că pe aceasta o împarte cu foarte multă lume care s-a născut când trecea, o dată pe an, Soarele prin acea zodie.

Pentru mine contează foarte mult unde se află Luna în momentul nașterii, pentru că Luna este astrul emoțiilor, este energia interioară, este cum simte omul, ce nevoi are”, a spus Daniela Simulescu.

Balanța, arhetipul echilibrului și al parteneriatelor

”Iar la Marcel Ciolacu, Luna se afla în semnul Balanței, care este arhetipul echilibrului, al parteneriatelor. O persoană cu Luna în Balanță, în mediul său familial, ori s-a confruntat cu foarte multe conflicte, ori cu foarte multă liniște. Oamenii care au evitat conflictele și învață să crească, astfel încât să caute întotdeauna să fie în simbioză cu cineva, să facă alianțe, parteneriate, să fie într-o relație cu cineva și să găsească un win-win, fiecare să câștige câte ceva. O Lună în Balanță, veți vedea la oamenii născuți cu această poziție, este că au o natură inițial foarte diplomată, foarte echilibrată, însă se tem atât de mult de conflicte, de lucrurile care le pot crea un disconfort, încât se asigură din timp că le aplanează, că găsesc soluția, diplomația necesară, astfel încât să îi împace pe toți, într-un fel sau altul.

Ce are totuși Luna asta în Balanță (n.r. în cazul astrogramei lui Marcel Ciolacu) este că este destul de evitantă și că trebuie tot timpul să asculte toate părțile implicate și că durează ceva timp, iată, până ia o decizie sau îi va fi teamă să ia decizii care să îi supere pe ceilalți, chiar dacă acele decizii sunt foarte importante pentru oamenii respectivi.

Ce am mai observat la această Lună? Că nu este singură în astrograma lui Marcel Ciolacu, ci că este lângă Juno, dar și lângă Nodul Sud. Nodul Sud arată tendințele cu care noi ne naștem și pe care noi trebuie să învățăm să le echilibrăm, să nu le exagerăm. E ceva cu care ne naștem, venim în această lume cu niște tipare trans-generaționale.

Din punctul meu de vedere Nodul Sud reprezintă aceste tipare trans-generaționale, pentru că noi când ne naștem nu suntem tabula rasa. Ne naștem dintr-o mamă, dintr-un tată, iar ADN-urile lor se întâlnesc și de acolo ne plămădim noi”, a explicat Daniela Simulescu.

Asteroidul important pentru oamenii puternici

”Atunci când ai un Nodul Sud în Balanță, tendința ta este tot timpul către parteneriate, către relații, către a te duce către ceilalți, nu trăiești fără a fi oameni în jurul tău. Însă sunt momente în viață, cu Nodul Sud în Balanță, când eviți să ieși din anumite relații unde nu îți este bine sau eviți să spui ce nu funcționează și rămâne așa: las-o că merge și așa.

Însă, lângă Nodul Sud și lângă această Lună în Balanță, Marcel Ciolacu are un asteroid foarte important pentru oamenii politici. Se numește Juno, care era soția lui Zeus în mitologie. Ea și Zeus făceau alianțele politice, jocurile din culise, strategiile, luau deciziile importante. Cu Juno ai un fler la alianțe.

Cred că Marcel Ciolacu, încă de la grădiniță a știut cu cine să se alieze, dar și când a intrat în politică. Atunci când ai un Juno atât de puternic pe hartă, te implici în chestiuni de astea care țin de decizii.

Juno, acest asteroid, îți dă tendințe către jocuri politice, către alianțe, către strategii. Și fiind în Balanță, lângă Nodul Sud, bineînțeles, reușește să aplaneze de fiecare dată și chiar dacă pe moment nu este nevoie de alianțe, deja le prevezi, deja știi că trebuie făcute și faci pași în acest sens.

Indiferent în ce partid ar fi fost Marcel Ciolacu, el ar fi fost tot timpul omul acela care reușește să creeze punți către ceilalți, chiar dacă ceilalți ar fi spus la un moment dat că: noi nu facem, nu ne implicăm, ei bine, găsea metodele prin care să îi convingă și să le arate că așa este mai bine pentru toată lumea”, a mai spus Daniela Simulescu.

