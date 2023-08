Marcel Ciolacu, moment de sinceritate la Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni. "Noi, politicienii, întotdeauna am vorbit de reforme când ne-a căzut bine"

"Mă uitam: primul - "Fără sărăcie", pe urmă - "Foamete zero" - aici, exact ca şi Piramida lui Maslow, cu adevărat; pe urmă, urma "Nevoia de securitate". Dumneavoastră aveţi nevoia de sănătate şi educaţie. Ca să nu uităm - şi nevoia de acces la sănătate şi educaţie, în mod echitabil, social, pentru că, aici, cred eu că avem foarte mult de lucrat în interiorul României.

Accesul egal atât la sănătate, cât şi la educaţie, indiferent de veniturile proprii sau de veniturile părinţilor. Aş dori să urez bun venit tuturor la ceremonia de deschidere a celei de-a treia ediţii a Forumului Studenţilor Români de pretutindeni. În mod special, aş vrea să îi mulţumesc domnului consilier de stat pentru această iniţiativă. Şi, deja, un lucru care prinde tradiţie. Este o mare onoare pentru mine să particip, astăzi, la un proiect de o asemenea anvergură, organizat într-un parteneriat atât de complex între asociaţiile de tineret. Şi salut cu acest prilej alianţa dintre uniuni a studenţilor din România: Asociaţia Tineretului ONU din România, Federaţia Asociaţiilor în Medicină din România şi Liga Studenţilor Români din Străinătate", a declarat Marcel Ciolacu, citat de Rador.

"Decalaj între generaţia mea şi generaţia dvs"

"În acelaşi timp, mă bucur că Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni, repet, devine o tradiţie pentru Guvernul României. Pentru că România se poate dezvolta la adevăratul său potenţial, doar prin încurajarea tinerilor să se implice prin promovarea şi susţinerea proiectelor şi acţiunilor voastre. De aceea, cu toată sinceritatea, vă asigur de tot sprijinul meu.

Există un decalaj între generaţia mea şi generaţia dumneavoastră şi poate nu întâmplător, pentru că sunt conştient de acest decalaj. Avem şi astăzi, în această sală, cel mai tânăr ministru pe care l-a avut Guvernul României. Sunt ferm convins că se va prezenta singur mai târziu. E o necesitate accesul dumneavoastră la decizia guvernamentală şi, de asemenea, e o necesitate accesul dumneavoastră la informaţii. Ca să obţineţi această informaţie, trebuie să existe acest parteneriat. Ca noi să avem parte de feedback-ul dumneavoastră şi de viziunea dumneavoastră, trebuie să existe acest parteneriat", a mai punctat premierul.

"Noi, politicienii, am vorbit mereu de reforme când ne-a căzut nouă bine"

"Aş dori să vorbesc un pic de perspectiva reformei administrative. Întotdeauna noi, politicienii, am vorbit de reforme când ne-a căzut nouă bine, când credeam noi că ne va aduce un avantaj politic sau când credeam noi că atunci nu vom deranja foarte multă lume. Total fals.

Despre reforme, mai ales despre reforma administraţiei, trebuie să vorbeşti atunci când are nevoie societatea de această reformă. România, în acest moment, are nevoie de o reformă administrativă rapidă. Societatea românească a evoluat enorm în ultimii ani, dar la fel şi cerinţele românilor şi ale dumneavoastră. De aceea, avem nevoie de tineri bine pregătiţi în administraţie. Tineri care să pună lucrurile în mişcare, tineri dinamici. Dacă se poate, cu aceeaşi rapiditate cu care acţionaţi de fapt dumneavoastră, zi de zi. Marea problemă a noastră acum nu este cât de mult ne dezvoltăm. Alocările bugetare pentru proiecte strategice, atât din fonduri europene, cât şi din fonduri de la bugetul de stat sunt vitale în domeniul energiei, infrastructurii rutiere, a agriculturii. Asta ne arată foarte clar dimensiunea creşterii României. Este pentru prima oară în istoria României când avem un buget pe programe şi avem alocaţi 7% din PIB pentru investiţii directe.

Marea problemă a României, în schimb, şi a noastră personală, indiferent dacă suntem în administraţie centrală, locală sau societatea civilă sau în şcoală este rapiditatea cu care ne dezvoltăm. Războiul din Ucraina a schimbat ritmul şi îl va schimba în continuare şi eu cred că aici lucrurile trebuie schimbate. Nu mai avem timp de pierdut.

Este evident că trebuie să găsim soluţiile să accelerăm acest lucru. Eu nu îmi doresc să am un discurs politic, că mai trebuie sacrificate generaţii. Nu îmi doresc să vin în continuare ca şi om politic în faţa românilor, să spun că putem merge pe străzile şi drumurile din România, ca putem traversa România în câteva zile, în loc să o traversăm în câteva ore pe autostrăzi. Cred că este un moment în care trebuie să ţinem ritmul cu reformele impuse de Uniunea Europeană, dar sunt nişte reforme benefice pentru orice societate, fiind nişte reforme care prea mult nu au fost implementate în România şi au făcut diferenţă şi aşa au apărut slogane cum că "Vrem o ţară ca afară", că diferenţele erau foarte mari, mai ales în domeniul infrastructurii sau în serviciile publice. Acum, când vorbim şi când am fost şi eu la televizor sau când am fost întrebat de presă, toată lumea a vorbit despre reforma în administraţie, întrebând câţi oameni pleacă. Nu are niciun punct forte această întrebare. Reforma trebuie să aducă servicii mai bune. Reforma trebuie să aducă abordări mai... Sunt ferm convins că împreună, în cele cinci zile, veţi face o listă completă a lucrurilor pe care le avem de făcut împreună. Îmi doresc ca tinerii din România, la fel ca şi fiul meu, să rămână în România.

Cei care faceţi studiile în străinătate, să reveniţi în România, cei care au ales să plece până acum să revină în România, pentru că indiferent unde trăim şi unde mergem, România rămâne ţara noastră. Nu cred că există pentru un părinte mai mare durere decât când îi pleacă copilul de acasă şi alege un drum, pentru că noi, politicienii, poate şi fiecare părinte în parte, considerăm că nu ne-am ridicat la nivelul aşteptării dvs. E normală abordarea în acest moment pe care o aveţi întâi să vă împliniţi profesional şi pe urmă să vă întemeiaţi o familie. Este normal că abordarea noastră este insuficientă pentru a vă încuraja să faceţi aceste două lucruri împreună. Nu există planuri separate în viaţă, ele trebuie să fie în paralel. Aceste două planuri nu se exclud unul pe celălalt. Trebuie să găsim soluţiile astfel încât statul român să vă pună la dispoziţii servicii ca planul profesional să fie în paralel cu planul de a vă întemeia o familie. Repet, mulţumesc foarte mult pentru invitaţia dvs. şi cred că mi-ar face plăcere să vă şi răspund la orice întrebare doriţi dvs. Să nu fie un simplu speech pe care să vi-l prezint şi poate nu am fost pe subiectul aşteptării dvs.", a punctat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a răspuns întrebărilor venite din sală

"Suntem cu toţii curioşi şi dacă îmi permiteţi să vă adresez eu o primă întrebare, să vedem dacă poate şi alţi participanţi. mai au o întrebare. Reformele administrative iniţiate de noul guvern sunt privite în mod critic de societate, dar şi de sectorul de tineret. Noi am dori, dacă puteţi, să ne daţi puţin mai multe informaţii, care ar fi direcţia Guvernului şi măsurile care se vor lua, având în vedere faptul că pe noi ne interesează în mod special sectorul de tineret, educaţie, cultură, dacă vor fi acestea afectate sau dacă avem anumite măsuri, să ne asigurăm că nu vor fi afectate ţi că în continuare ne vom desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii?", a întrebat un student.

"Cred că sunt trei lucruri diferite. O dată, vorbim de o reformă în administraţie şi dacă doriţi, pot detalia, fără termen. Vorbim de nişte măsuri de a ajustare fiscală necesare României pentru a depăşi acest sfârşit de an şi abordarea pe anul viitor pe lucruri - pe care nu Marcel Ciolacu, dar nici nu pot să fiu ipocrit, pentru că reprezint statul român, vremelnic, că aşa e viaţa şi nici nu-mi doresc mai mult - noi avem nişte angajamente, ne încadrăm în anumite deficite financiare. Vom încerca, prin dialog cu Uniunea Europeană, pentru că e un parteneriat între statele membre şi Comisia Europeană, e normal, la fel cum viaţa e atât de dinamică şi eu am făcut apel la dumneavoastră de a vă implica în activitatea noastră direct şi decizional. E normal că lucrurile pe care l-am semnat acum doi ani şi reprezentau priorităţile Comisiei Uniunii Europene, a României, acum doi ani, ele s-au modificat. Şi mai este o abordare, cea care priveşte măsurile de combatere a evaziunii fiscale, România fiind una dintre ţările cu cea mai mare evaziune fiscală, fiind lipsa, în primul şi în primul rând, a digitalizării ANAF-ului. Eu vă întreb altceva: cum a fost posibil ca cel mai mare program al României postdecembriste, PNRR, să nu aibă niciun euro alocat pentru tineret? Cum a fost posibil ca în PNRR, foştii guvernanţi să nu treacă niciun program şi nicio reformă pentru tineret? Ce vă pot eu asigura: o să încercăm la această negociere cu Comisia Europeană, care este până pe 31 august, să prindem anumite proiecte pentru tineret şi să remediem acest lucru. Şi ce vă pot promite foarte clar, că nicio măsură de ajustare fiscală nu va afecta activitatea de tineret sau culturală. E normal să fie critici. Poate câteodată sunt prea multe, dar ele creează ştirile. Să ştiţi că pentru lucrurile bune există publicitate", a răspuns premierul.

"Nu cred că statul român mai poate suporta o infrastructură atât de stufoasă"

"Să ştiţi că, pentru lucrurile bune există publicitate. Lucrurile rele creează ştiri. Poate şi frântura de informaţie. Era normal să exste un draft la Ministerul de Finanţe, un draft de lucru. Acel draft a mers la presă. Nu mă deranjează cu nimic. Nu are nimeni nimic de ascuns. Poate în urma feedback-urilor şi remediem anumite lucruri. Oameni buni, iertaţi-mă, nu putem să avem cei mai mulţi ordonatori de credite din lume. Este inacceptabil aşa ceva. Nu poţi. Fiecare bibliotecă din România, fiecare teatru, mai mic sau mai mare, fiecare agenţie mai mică sau mai mare, toţi suntem ordonatori de credite. Rolul unui director de teatru e să conducă activitatea culturală. Rolul unui şef de agenţie pentru tineret este să conducă activitatea tineretului, nu să aibă în subordine o structură cu servicii suport cât Teatrul Naţional, un teatru de provincie. Confundăm lucrurile. Iar pe urmă venim şi spunem: "domnule, directorul de la Teatrul Naţional trebuie să aibă acelaşi salariu cu mine, cu directorul de la teatrul din provincie".

În ce lume trăim? O să ajungem lucrurile în ordinea lor. Un singur lucru am spus foarte clar. Eu nu mai doresc atâţia ordonatori de credite. Nu trebuie fiecare să facă achiziţii publice. Acelea se pot face centralizat la nivel de judeţ, de consiliul judeţean. Să cumperi un creion îţi trebuie director economic, îţi trebuie şef la juridic, îţi trebuie specialist în achiziţii, că nu e simplu, trebuie să faci caiete de sarcini. Mai trebuiesc încă cinci din care să faci o comisie. Nu. Asta este infrastructură comunistă. Trăim în alte vremuri. Acele vremuri au fost depăşite. Nu atinge nimeni activitatea de cultură, de tineret. Cu adevărat, nu cred că statul român mai poate suporta o infrastructură atât de stufoasă", a mai declarat Marcel Ciolacu.

