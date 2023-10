Marcel Ciolacu, mesaj de la Kiev: Din acest moment, o singură limbă reprezintă poporul român la nivel internaţional, limba română

"Aflat la Kiev în vizită de lucru, șeful Executivului a subliniat că România va continua să sprijine Ucraina politic și practic până la victoria finală și restabilirea completă a integrității sale teritoriale, dar și mai departe în procesul de reconstrucție a țării și de integrare europeană și euro-atlantică.

În cadrul întrevederilor oficiale, prim-ministrul României a salutat demersurile Guvernului ucrainean pentru recunoașterea inexistenței așa-numitei ”limbi moldovenești”", transmite biroul de presă al Guvernului.

”Din acest moment, la nivel internațional există o singură limbă care reprezintă poporul român: limba română! Mulțumesc pentru decizia istorică prin care Guvernul ucrainean a corectat o nedreptate. Sunt ferm convins că împreună vom conlucra și pentru a modifica legislația în ceea ce privește drepturile minorităților. Toate drepturile pe care le au ucrainenii în Romania vor fi regăsite si în legislația din Ucraina, astfel încât toți cetățenii de origine română, care trăiesc în Ucraina, să aibă aceleași drepturi”, a declarat prim-ministrul Ciolacu.

Ce se întâmplă cu slujbele religioase în limba română

Premierul a adăugat că împreună cu omologul său ucrainean a abordat și problematica asigurării serviciilor religioase în limba română. ”Libertatea religioasă este un drept fundamental, iar păstrarea identității religioase și a limbii de slujire sunt principii fundamentale pentru orice societate”, a punctat șeful Executivului, la Kiev.

"Am semnat documente în domenii extrem de relevante"

Prima ședință comună a Guvernelor României și Ucrainei este un moment istoric pentru că reprezintă primul pas concret în realizarea Parteneriatului Strategic convenit între țările noastre, apropiate și prin viziuni comune care țin de respectarea valorilor democratice fundamentale, a subliniat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

”În contextul primei ședințe comune de Guvern, am semnat documente în domenii extrem de relevante pentru relațiile noastre. Pe baza dialogului am găsit formula cea mai potrivită pentru a asigura tranzitul cerealelor din Ucraina, protejând, totodată, piața românească și interesele producătorilor agricoli români. Am setat împreună un model foarte bun de cooperare în acest domeniu. Reiterez angajamentul Guvernului român de a dubla capacitatea de tranzit lunară, până la sfârșitul anului”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Comisia Europeană a salutat Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind consolidarea cooperării în asigurarea tranzitului sigur al produselor ucrainene și a subliniat că acest aranjament va crește capacitatea Căilor Solidarității, iar România are un rol esențial în acest sens.

România modernizează şase puncte de trecere a frontierei cu bani europeni

România va beneficia de o finanțare europeană de 1,2 miliarde de euro pentru modernizarea a șase puncte de trecere a frontierei la granița de nord și amenajarea altor opt puncte, decizii care vor îmbunătăți fluxul de trecere a frontierei între România și Ucraina, va servi nevoilor imediate de import și export ale țării vecine afectate de război și o va ancora ferm în zona de transport a Uniunii Europene.

Premierul României a apreciat rezultatele concrete, pe toate palierele, obținute în cadrul primei vizite de lucru la Kiev, de la preluarea mandatului, premise puternice pentru a concretiza viziunea Parteneriatului Strategic în beneficiul cetățenilor.

În contextul ședinței comune a Guvernelor României și Ucrainei au fost semnate următoarele documente bilaterale:

1. Declarație comună a Prim-Miniștrilor României și Ucrainei privind rezultatele primei întrevederi a Cabinetului de miniștri ai României și Ucrainei

2. Memorandum de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind consolidarea cooperării în asigurarea tranzitului sigur al produselor ucrainene: (care include) Anexă - Strategia privind dezvoltarea punctelor de trecere a frontierei Ucraina-România și a infrastructurii rutiere conexe

3. Acord între Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul României privind construcția podului rutier de frontieră peste râul Tisa la frontiera româno-ucraineană, între localitățile Bila Tserkva (Ucraina) și Sighetu Marmației (România)

4. Protocol de implementare între Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul României a Acordului între Ucraina și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor

5. Memorandum de înțelegere între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din România și Ministerul pentru Industrii Strategice al Ucrainei privind cooperarea în domeniul industriei de apărare

6. Memorandum de Înțelegere în domeniul farmaceutic

7. Declarație de intenție între Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății din Ucraina

Alături de șeful Executivului, la ședința comună a Guvernelor român și ucrainean, au participat: vicepremierul Marian Neașcu, ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, ministrul energiei, Sebastian Burduja, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, ministrul sănătății, Alexandru Rafila, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Dr. Raed Arafat, mai informează Guvernul.

