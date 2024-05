Marcel Ciolacu, despre creșterea salariilor în sectorul bugetar: Atât și-a permis Guvernul în acest moment

Premierul Marcel Ciolacu, liderul social democraților, a afirmat că ”efortul financiar pe care l-a putut face Guvernul României l-a făcut”, în contextul protestelor din aceste zile ale funcționarilor publici, subliniind în același timp că ”atât și-a permis Guvernul în acest moment”, dar și impozitarea salariilor trebuie făcută după un model predictibil.

”Efortul pe care l-a putut face Guvernul României l-a făcut. Eu mai mult nu aventurez Guvernul României și România, în ansamblul său.

Eu cred că am dat dovadă de bună credință de când sunt și prim-ministru, dar de când toată echipa Partidului Social Democrat a intrat la guvernare.

Vă reamintesc că, timp de doi ani, salariul minim pe economie s-a mărit cu 40 de lei, nu s-a mărit nicio pensie și nici măcar nu s-a indexat nicio pensie, să nu mai vorbim de nicio mărire în sistemul bugetar.

De când a intrat PSD în această coaliție de guvernare, s-au indexat pensiile; primul lucru pe care l-am negociat a fost pachetul social, fiindcă eram într-un prag de criză socială.

S-a venit și cu o variantă de one-off pentru a se mări pensiile mai mici, am mărit la începutul anului acesta atât pensiile cu 13,8%, cât și tot sistemul bugetar cu 5%, iar acum am intervenit pentru ultima oară într-o anvelopă pe care am stabilit-o cu ministrul Finanțelor, pe care să ne-o putem permite, pentru a nu aduce un dezechilibru macroeconomic, și s-au mărit în două tranșe, 5 cu 5%.

Dar România are nevoie de o reformă administrativă și o reformă a sistemului bugetar. Acest lucru este o certitudine. Deci lucrul pe care-l răspund eu este că atât și-a permis Guvernul în acest moment. S-au mărit salariile la profesori, s-a mărit salariul în sistemul de sănătate, cred că prioritățile României acestea au fost în acest moment”, a afirmat Ciolacu, în conferința de presă de la Râmnicu-Sărat.

Impozitarea pensiilor și salariilor, raportate la anumiți indicatori

Premierul a susținut că pentru impozitarea pensiilor și salariilor, în viitor, acestea trebuie făcute după un plan sustenabil și predictibil.

”Timp de 30 de ani, am luat decizii ori electorale, ori emoționale ori fără o logică și o corelare cu zona economică. România trebuie să depășească acea etapă, dacă vrem să ne dezvoltăm. (...)

Cineva, până acum, calcula și venea cu un anumit prag, cum a venit cu pragul de 2.000 lei. Acel prag trebuie să raporteze la anumiți indicatori, la puterea de cumpărare, la inflație.

Și făcând toate aceste calcule, făcând o schemă, fiindcă nu inventăm apa caldă, acel lucru se face în toate statele și ajungi la gradul minim de sărăcie, și noi suntem pe penultimul loc în Europa, și atunci pentru toate aceste calcule nu trebuie să mai vină un prim-ministru, chiar nici Marcel Ciolacu. Acel lucru se face conform unui lucru sustenabil și predictibil, în funcție de creștere economică, în funcție de inflație, ca să nu mai fie ceva subiectiv”, a precizat Ciolacu.

Marcel Ciolacu, împreună cu vicepreședintele PSD Mihai Tudose, a efectuat o vizită la mai multe obiective din județul Buzău, la Râmnicu Sărat, Vadu Pașii, Zărnești și Glodeanu Sărat, scrie Agerpres.

