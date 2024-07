Marcel Ciolacu, declarații după întâlnirea cu Orban: „Discuție eficientă. I-am cerut să acționeze onest”

„Am avut astăzi o discuție pragmatică cu Prim-Ministrul Ungariei, domnul Viktor Orban, pe subiectele de interes comun ale cooperării noastre bilaterale. Schimburile noastre comerciale se ridică la aproximativ 13 miliarde de Euro și am agreat împreună cu omologul maghiar că există în continuare un potential neexploatat. I-am transmis premierului Orban că dorim să lucrăm împreună pentru consolidarea unei agende bilaterale pozitive, în beneficiul cetățenilor noștri, indiferent de etnie. Totodată, am convenit să începem studiile de fezabilitate privind realizarea unui proiect fanion la nivel bilateral - legătura feroviară de mare viteză Budapesta–București, un proiect strategic, de interes regional, cu impact la nivelul rețelelor feroviare din regiunea Europei Centrale.Ungaria deține Președinția Consiliului UE în acest semestru, iar, în această calitate, România se bazează pe acțiunea onestă a Ungariei pentru consolidarea Agendei strategice europene. Totodată, i-am mulțumit Prim-ministrului Viktor Orban pentru susținerea fără echivoc a aderării României la spațiul Schengen și cu frontierele terestre”, a scris premierul României, pe Facebook.

Oficialul român a oferit o declarație asemănătoare, mai scurtă, și pe platforma X, cunoscută anterior ca Twitter:

Effective discussion w/ @PM_ViktorOrban. We have a pragmatic approach on issues of joint interest: connectivity, energy security, preventing illegal migration. I asked t/ @HU24EU to act as an honest broker f/ advancing t/ ???????? strategic agenda &????????’s complete accession to #Schengen. pic.twitter.com/v2D0jWLZyU