Lucian Georgescu, propunere cu studiile de fezabilitate: Pe autostrada București - Brașov s-au făcut trei studii. S-au luat banii și la revedere

Într-un interviu de la DC News și Lider FM, Lucian Georgescu, rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați, a vorbit despre problema studiilor de fezabilitate:

„Noi, pentru cercetare, folosim 0,17-0,18% din PIB, extrem de puțin. Sunt două exemple pe care vi le dau, care ar putea rapid să pompeze mai mulți bani în sistem fără a fi nevoie să apară necesitatea unor surse suplimentare. Sistemul acesta de identificare a pesticidelor în fructe și legume poate fi făcut de instituțiile de cercetare și universități foarte simplu, iar banii amenzile sau taxele care se pun ar putea, o parte din ei, să intre la aceste unități publice.

Gândiți-vă că avem o piață de câteva sute de milioane de euro pe an pentru studii de fezabilitate (SF). Cum se fac ele? Păi, pe o autostradă se face o licitație care durează mult și câștigă o multinațională, pentru că se pun condiții de portofoliu, iar 90% din cei care muncesc pentru SF sunt români. Ei consumă cam 50% din banii plătiți pe salarii la această multinațională. Restul de 50% merge pe personalul care vine din afara României și care se pontează maxim 179 de zile pe an pentru a nu plăti taxe și impozite în România. Așa e legea, nu e o problemă din acest punct de vedere. Își plătesc impozitele unde vor ei, dar nu în România.

SF-ul e făcut de români, cu bani puțini, se termină, se plătește și să zicem că pe SF-ul unei autostrăzi se încep lucrările și apare un șantier arheologic, o zonă care nu era detectabilă sau o specie care nu era inițial protejată. Se oprește tot și se face un studiu nou, pentru că atunci când s-a închis SF-ul și s-a plătit, furnizorul de serviciu nu are nicio datorie față de Statul Român. Banii ăștia, SF-urile astea, care oricum se fac cu români, ar putea fi date direct institutelor de cercetare-dezvoltare-inovare, care le-ar putea face, având o valabilitate sau cu obligația de a le întreține până când proiectul se finalizează.“, a spus Lucian Georgescu.

3 studii de fezabilitate pe autostrada București - Brașov

„De exemplu, pe SF-ul pe autostrada București - Brașov, există o lege care spune că după 5 ani SF-ul nu mai e valabil. Din câte știu eu s-au făcut vreo trei. Niciunul nu a fost mai ieftin de câteva zeci de milioane de euro. S-au făcut trei degeaba, pentru că valabilitatea lor s-a terminat. S-au luat banii și la revedere.

Dacă ar fi o alocare, banii ăștia ar putea fi contabilizați în direcția cercetării românești, ar fi o chestie total fezabilă și legală. E o hotărâre de Guvern. Eu am propus în 2017-2018, dar nu a ajuns niciodată la fază de decizie, iar o parte din banii ăștia ar putea să devină un surplus la bugetul cercetării și inovării în România, ceea ce ar fi util tuturor și am ieși și noi puțin cu capul mai sus, iar pentru Guvernul care-l face ar fi un succes politic fără a cheltui vreun ban în plus. Eu am încercat, am făcut două propuneri de HG, dar nu au ajuns la final“, a conchis rectorul.

