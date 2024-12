Listă miniștri Guvern Ciolacu 2. Cine este Radu Marinescu, noul ministru al Justiției

Miniştrii Cabinetului Ciolacu au depus, luni seară, jurământul de credinţă în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni.



Noul Guvern a primit luni votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.



Executivul este compus din: prim-ministru, 16 ministere, dintre care opt conduse de PSD, şase de PNL şi două de UDMR. Guvernul are trei funcţii de viceprim-ministru, dintre care una revine PSD - viceprim-ministru fără portofoliu, iar celelalte două cu portofoliu - PNL şi UDMR.

Guvernul îşi exercită mandatul începând de la data depunerii jurământului.

Noul ministru al Justiției este Radu Marinescu din partea Partidului Social Democrat.

„Ministrul Justiţiei este un avocat, avocat de Înaltă Curte, un om cu foarte multă experienţă în domeniu. În acest moment era ales preşedinte al Comisiei juridice şi partidul îl susţine”, a declarat anterior premierul Marcel Ciolacu despre Marinescu.

Adept al independenței justiției

În cadrul audierii sale din Parlament, în urma căreia a primit un aviz favorabil, Marinescu a declarat, conform Agerpres:

„Justiţia are nevoie în momentul de faţă categoric de independenţă. Eu sunt un adept al independenţei justiţiei. Ministrul Justiţiei este un factor politic, dar justiţia este apolitică, aşa trebuie să fie, aşa trebuie să rămână. Are nevoie de resursă, resursă umană, resursele materiale - bineînţeles, în condiţiile legii. Cunoaştem unde sunt bugetele şi cum sunt, are nevoie de asemenea de calitatea normei. (...) Vom axa preocupările noastre pe aceste coordonate, vom insista pe dezvoltarea infrastructurii, avem în vedere şi digitalizarea şi (...) dialogul permanent al Ministerului Justiţiei cu toţi factorii implicaţi în actul de justiţie, atât din Executiv, Legislativ, mediul judiciar şi partenerii europeni, pentru că vom căuta să implementăm toate deciziile CCR, ale CJUE, ale CEDO în legislaţie, ca revizuirea aceasta să fie una substanţială şi să avem normele care să ne permită să fim cu mândrie un stat de drept”.

Noul ministru al Justiției este avocat din 1995 și, în trecut, i-a reprezentat pe Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, și pe Claudiu Manda, soțul acesteia, europarlamentar, conform digi24.

Într-un dosar de corupție, clasat de DNA, Marinescu a reprezentat-o pe Olguța Vasilescu. Pe Manda l-a reprezentat într-un dosar în care a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Între 2016 și 2024, ministrul Marinescu a fost ales pe listele PSD pentru Consiliul Local Craiova pentru trei mandate. Deține în prezent funcția de vicepreședinte PSD Craiova.

Ministrul a candidat în 2023 pentru șefia Baroului Craiova. Anul acesta el a obținut un mandat de parlamentar și a devenit președintele Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Guvernul Ciolacu 2. Lista completă cu miniștrii din noul Executiv:

- prim-ministru - Marcel Ciolacu

- viceprim-ministru - Marian Neacşu

- viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne - Cătălin Predoiu

- viceprim-ministru, ministru al Finanţelor - Tanczos Barna

- ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Sorin Grindeanu

- ministrul Justiţiei - Radu Marinescu

- ministrul Apărării Naţionale - Angel Tîlvăr

- ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului - Bogdan-Gruia Ivan

- ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila

- ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Attila Cseke

- ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu

- ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale - Simona Bucura-Oprescu

- ministrul Culturii - Natalia Intotero

- ministrul Educaţiei şi Cercetării - Daniel David

- ministrul Afacerilor Externe - Emil Hurezeanu

- ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Marcel Boloş

- ministrul Energiei - Sebastian Burduja

