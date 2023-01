Legea Vaccinării. Tătaru: Trebuie să oferim societății o lege care să nu îngrădească drepturile omului, dar care să ne pregătească pentru crizele sanitare/ video

Acesta a subliniat faptul că subiectul vaccinării încă este abordat într-o lumină politică și până când acest aspect nu va dispărea din procesul de reglementare, nu se va ajunge la niciun acord asupra legii.

„După cum știți, pandemia ar fi trebuit să ne învețe multe lucruri, dar se pare că ori am uitat, ori am dispersat un pic și ideea de criză sanitară, și ideea de criză respiratorie, și ideea de complicații, și ideea pacienți vulnerabili. În prima parte a pandemiei, în prima jumătate a anului 2020, toată lumea aștepta un vaccin, ca pe ceva salvator. Când s-a văzut că apare un vaccin, a apărut și un curent negaționist. Cred că nici astăzi noi nu am reușit, ca societate, să ne așezăm și să vedem ce înseamnă vaccinarea, care sunt beneficiile ei, dar toată lumea și, în general cei mai zgomotoși trâmbițează de ce nu ar trebui să ne vaccinăm.

După cum știți, eu am ajuns președintele Comisiei de sănătate și familie în Camera Deputaților, în decembrie 2020, iar în ianuarie 2021, discutând pe marginea acelei legi a vaccinării, am decis să o retragem și să mai discutăm într-o perioadă în care vaccinarea devenise nu neapărat ceva tabu, cât ceva (n.r. perceput ca fiind) foarte nociv, foarte dăunător. Și în acest moment avem discuții la nivelul Comisiei de sănătate și familie pentru Legea Vaccinării, tocmai în a încerca să explicăm că vaccinul este totuși ceva benefic de 50 de ani încoace și am eradicat niște boli.

Cred că ar trebui să plecăm de la o informare corectă și fiecare dintre noi să înțelegem că nu putem să ne imunizăm decât vaccinându-ne, trecând prin boală sau prin aceea soluție pe care o găsim tot mai utilă unii dintre noi, aceea de anticorpi monoclonali cu viață lungă. Cred că dacă nu mai privim politic Legea Vaccinării, vom avea o rezolvare și vom oferi societății o lege care să nu îngrădească drepturile omului, dar care să ne ajute să devenim o societate pregătită pentru astfel de crize. Repet că vaccinarea nu înseamnă că nu vom mai face boala. O vom face, dar într-o formă ușoară, controlabilă, iar dispersarea în societate a acelui virus se va face mai greu și în cantități foarte mici”, a spus fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, pentru DC News.

