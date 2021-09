Legea consumatorului vulnerabil, adoptată în Parlament. Întrebări importante şi un avertisment: "Mari discriminări. Vor apărea frustrări"

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, în calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, stabilind că aceasta va fi aplicată începând cu 1 noiembrie 2021, scrie Agerpres.



S-au înregistrat 281 voturi pentru, niciun vot contra şi o abţinere.

Potrivit unor surse politice, la Legea Consumatorului Vulnereabil au fost aduse mai multe amendamente.

Spre exemplu, suma menţionată în articolul 25, alin. 5, "în situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 50 lei pe lună", a fost majorată la 70 de lei pe lună, la propunerea Grupului PSD.

Tot la solicitarea Grupului PSD au fost adoptate amendamente şi cu privire la valoarea de referinţă în funcţie de sistemul de încălzire utilizat. Dacă în textul iniţial se ofereau 250 lei pe lună pentru gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru energie electrică şi 160 lei pe lună pentru combustibili solizi sau petrolieri, amendamentul adoptat măreşte sumele la 375 lei, 650 de lei, respectiv 320 lei.

Amendamentele au fost adoptate la diferenţă mică de voturi. PNL a votat împotrivă, în timp ce UDMR şi USR s-au abţinut.

Bulai, avertisment: Mari discriminări. Vor apărea frustrări

"În primul rând, oamenii trebuie să facă cerere, să fie procesate nişte documente, nu vine automat ajutorul. Subvenţia pentru încălzire vine acum, spre exemplu în Bucureşti, de la Primăria Generală spre Termoenergetica. Nu trebuie cerere. Ajutoarele de încălzire din anii '90 se dădeau de către primării după ce depuneai cereri, declaraţii că nu ai alte venituri, etc. Deci este o problemă logistică. Oamenii trebuie să se ducă să depună cererile, deci e o problemă pentru oameni, dar e şi pentru primării.

Apoi, cum se vor da aceste ajutoare? Nu ştim. E dată legea, sunt precizate nişte sume. Cum ajung ele la destinatari? Se duc furnizorii către oameni, oamenii depun facturi? Cum se procedează? Trebuie să te duci după ce plăteşti factura, nu? Că se dau ajutoare până la o anumită sumă. Cui se dau banii? Omului, consumatorului, sau furnizorului? Sunt zeci de furnizori, multe contracte. Mulţi nici nu ştiu, nu au copiator, cum duc copiile? Logistic e o mare problemă. Mingea e în terenul Guvernului acum", a precizat sociologul Alfred Bulai.

Acesta trage un semnal de alarmă şi spune că vor urma frustrări în societate din cauza acestei legi.

"În al doilea rând, când dai astfel de ajutoare se crează mari discriminări pe piaţă. Adică dacă un om are 1390 lei pe membru de familie, primeşte 400 de lei. Cel care are 1410 lei, să zicem, primeşte zero. Şi vor apărea frustrări, nemulţumiri. Vor fi probleme de aplicare.

Pentru urban e simplu, se duc copiile şi s-a rezolvat problema. Dar înţeleg că se dă şi la lemne. Cum face omul ăla, unde duce copii? Prin cine se face procedura, cine acordă ajutorul?", a mai spus Bulai.

